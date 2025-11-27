Ländle-Talent trainierte bei den Schanzern

Für Ländle-Goalie Dominik Samardzija ging es zuletzt Schlag auf Schlag. In der Länderspielpause spielte er erste Profiminuten bei Stammverein Austria Lustenau, zuletzt wurde der 18-Jährige nun drei Tage lang vom deutschen Drittligisten Ingolstadt getestet.
Nachdem Goalie-Youngster Dominik Samardzija schon in der vergangenen Länderspielpause beim Testspiel von Austria Lustenau gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen erstmals im Profifußball zum Einsatz gekommen war, hat der 18-Jährige, der im normalen Ligabetrieb in dieser Saison als Stammtorhüter der AKA-U18-Mannschaft zwischen den Pfosten steht, nun bereits das nächste Highlight in seiner jungen Karriere hinter sich. Denn in den vergangenen drei Tagen durfte der Lustenauer, dessen Stammverein die Austria ist, für drei Tage beim FC Ingolstadt trainieren – die Schanzer wollten sich das junge Talent genau anschauen.
Den ersten Tag verbrachte Samardzija mit dem Torwartkoordinator des deutschen Drittligisten, die weiteren Trainings absolvierte er mit der U21 und der U19, unter den Augen von Kampfmannschaft-Tormanntrainer Arvid Schenk. Und hinterließ dort einen guten Eindruck. Selbst war der Youngster natürlich komplett begeistert. „Es war eine gewaltige Erfahrung für mich. Alles war so professionell, von den Trainingsplätzen bis zur Kabine“, erzählt er, „und ich wurde super von allen aufgenommen, das war etwas Besonderes.“
Ein paar Tage frei
Nun geht es für den Ländle-Keeper erst einmal wieder ruhiger weiter. Die Herbstsaison in der ÖFB-U18-Liga ist beendet, die nächsten zwei Wochen haben die AKA-Kicker noch frei. Dann geht es für Samardzija und seine Teamkollegen aber bereits weiter mit dem Wintertraining in der Halle.
