Ländle-Talent trainierte bei den Schanzern

Nachdem Goalie-Youngster Dominik Samardzija schon in der vergangenen Länderspielpause beim Testspiel von Austria Lustenau gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen erstmals im Profifußball zum Einsatz gekommen war, hat der 18-Jährige, der im normalen Ligabetrieb in dieser Saison als Stammtorhüter der AKA-U18-Mannschaft zwischen den Pfosten steht, nun bereits das nächste Highlight in seiner jungen Karriere hinter sich. Denn in den vergangenen drei Tagen durfte der Lustenauer, dessen Stammverein die Austria ist, für drei Tage beim FC Ingolstadt trainieren – die Schanzer wollten sich das junge Talent genau anschauen.