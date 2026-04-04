Steirische Technik machte Mondmission möglich

Der Messtechnikspezialist Dewetron aus Grambach bei Graz garantierte den sicheren Start der Rakete „Artemis II“. Das steirische Unternehmen war in die Testphase für die Mondmission involviert.
Der Start der ersten bemannten Mondmission seit 1972 ist geglückt – vier Personen sind mit der „Artemis II“ unterwegs in unvorstellbare Weiten. Das ist zu einem kleinen Teil auch steirischem Know-how zu verdanken: Neben Hochdruckleitungen für die Tanks der Rakete von Magna kam auch Prüftechnologie aus Grambach bei Graz zum Einsatz.
In der Testphase half der Messtechnikspezialist Dewetron den Ingenieurteams dabei, Performance, Stabilität und Belastbarkeit essenzieller Komponenten unter extremen Bedingungen präzise zu analysieren.
Dewetron liefert Datenerfassungssysteme für verschiedene Branchen – von Automobil über Energie bis zur Raumfahrt. „Es ist etwas ganz Besonderes zu wissen, dass unsere Technologie einen Beitrag zu einer Mission dieser Größenordnung leistet“, sagt Geschäftsführer Christoph Wiedner. Auch schon bei der Mission „Artemis I“ war das Unternehmen aus Grambach beteiligt – dass die Nasa erneut auf die Steirer setzt, sei eine eindrucksvolle Bestätigung.
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