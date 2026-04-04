Steirische Technik machte Mondmission möglich

Dewetron liefert Datenerfassungssysteme für verschiedene Branchen – von Automobil über Energie bis zur Raumfahrt. „Es ist etwas ganz Besonderes zu wissen, dass unsere Technologie einen Beitrag zu einer Mission dieser Größenordnung leistet“, sagt Geschäftsführer Christoph Wiedner. Auch schon bei der Mission „Artemis I“ war das Unternehmen aus Grambach beteiligt – dass die Nasa erneut auf die Steirer setzt, sei eine eindrucksvolle Bestätigung.