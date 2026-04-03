Brand im Alpenzoo: „Fröschl-Haus“ wurde gesperrt

Einsatz für die Feuerwehr, Rettung und Polizei in der Tiroler Landeshauptstadt am Karfreitag! Im Alpenzoo war im sogenannten Fröschl-Haus ein Brand ausgebrochen. „Dank des raschen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden“, so Direktor André Stadler.
„Brand Vergnügungspark“ lautete die Einsatzmeldung der Leitstelle Tirol, die kurz vor 15 Uhr ausgeschickt wurde. Gemeint war mit dem Vergnügungspark der Innsbrucker Alpenzoo. Ausgebrochen war das Feuer im sogenannten Fröschl-Haus. „Die meisten der betroffenen Tiere, Seefrosch und Dreistacheliger Stichling, haben den Brand glücklicherweise unbeschadet überstanden“, teilte Direktor André Stadler mit.
Wir danken allen beteiligten Einsatzkräften für ihren schnellen und professionellen Einsatz.
André Stadler
Ursache wird ermittelt
Personen mussten laut dem Roten Kreuz nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vier Mitarbeiter erlitten laut Polizei leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. „Der Alpenzoo arbeitet derzeit intensiv an der Klärung der Brandursache sowie an den notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des betroffenen Bereichs.“ Aus Sicherheitsgründen bleibt das „Fröschl-Haus“ für die Besucher vorerst gesperrt.
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