Brand im Alpenzoo: „Fröschl-Haus“ wurde gesperrt

Ursache wird ermittelt

Personen mussten laut dem Roten Kreuz nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Vier Mitarbeiter erlitten laut Polizei leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist noch unklar. „Der Alpenzoo arbeitet derzeit intensiv an der Klärung der Brandursache sowie an den notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des betroffenen Bereichs.“ Aus Sicherheitsgründen bleibt das „Fröschl-Haus“ für die Besucher vorerst gesperrt.