Pikante Texte und ein Leben auf der Achterbahn

Landesbibliothek verfügt über eine reiche Wanda-Sammlung

Für Katharina Kocher-Lichem, Leiterin der Landesbibliothek, ist Wanda von Sacher-Masoch schon länger ein wichtiges Thema. „Sie war sozusagen unser erstes Corona-Opfer“, erzählt sie. 2020 war eine Ausstellung geplant, die dem Lockdown zum Opfer fiel. „Umso schöner, dass zu ihrem 181. Geburtstag im März nun das Buch erschienen ist.“ Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, findet in der Landesbibliothek nicht nur den mehr als 520 Seiten umfassenden textkritischen neuen „Ziegel“ zu Wanda von Sacher-Masoch, sondern auch eine Vielzahl ihrer Bücher.