Video released
Woods spoke with Trump on the phone immediately after the accident
Unbelievable: Tiger Woods apparently spoke on the phone with U.S. President Donald Trump immediately after his car accident!
This is evident from police bodycam footage released a little over a week after the golf superstar’s accident. Woods can be heard saying goodbye on the phone and then telling the officers, “I just spoke with the president.” Woods and Trump have been friends for a long time.
“A very close friend”
During the U.S. president’s first term, Woods received the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the United States. Trump had commented after the accident, describing the 50-year-old golfer as “a very close friend.” According to media reports, Woods is in a relationship with Vanessa Trump, the ex-wife of the president’s eldest son, Donald Trump Jr.
Further police procedures were also visible in the video footage released by the Martin County Sheriff’s Office. Woods underwent various tests, was handcuffed, and his pockets were searched. A breathalyzer test reportedly showed a reading of zero. However, the 15-time major winner refused a urine test. He was charged with driving under the influence and refusing a test in connection with the accident, officials said. Woods’ first court date is reportedly set for April 23.
Woods pleads not guilty
Court documents indicate that Woodsispleadingnot guilty. According to consistent media reports, Woods said during questioning that he had briefly looked at his cell phone and changed the radio station in his car before his SUV grazed the trailer of another vehicle and his car rolled over.
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