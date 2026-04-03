Woods telefonierte direkt nach Unfall mit Trump

Auch die weiteren polizeilichen Maßnahmen waren auf dem vom Sheriff‘s Office von Martin County veröffentlichten Videomaterial zu sehen. Woods absolvierte verschiedene Tests, bekam Handschellen angelegt und seine Taschen wurden durchsucht. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert von null angezeigt haben. Einen Urintest verweigerte der 15-fache Major-Sieger aber. Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden, hieß es. Woods‘ erster Gerichtstermin soll für den 23. April angesetzt sein.