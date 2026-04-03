Betrunkener Fahrer rammt Unfallgegner und flüchtet

Nach einem kleinen Verkehrsunfall zwischen zwei Autos am Donnerstag auf der Favoritenstraße in Wien eskalierte die Situation plötzlich völlig. Als einer der Beteiligten den Austausch seiner Daten verweigerte, rastete der 63-jährige Lenker aus – er rammte den 36-jährigen Mann mit seinem Auto und fuhr danach einfach davon.
Der Opfer-Lenker wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden. Zum Glück blieb er nur leicht verletzt, weigerte sich aber, sich vom Rettungsdienst behandeln zu lassen. Hilfsbereite Passanten alarmierten sofort die Polizei.
Lenker versuchte zu entkommen
Dank einer schnellen Fahndung der Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnte das flüchtige Auto an einer Tankstelle in der Grenzackerstraße gesichtet werden. Als der Täter die Polizei bemerkte, gab er Vollgas und versuchte erneut zu entkommen. Doch die Beamten holten ihn nach kurzer Verfolgung ein und nahmen ihn vorläufig fest.
Bei dem 63-Jährigen wurden 1,42 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Er wurde nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen sowie über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.