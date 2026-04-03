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Weggeschleudert

Betrunkener Fahrer rammt Unfallgegner und flüchtet

Wien
03.04.2026 11:00
Drama auf der Favoritenstraße: Nach einem Unfall rammte der betrunkene Lenker seinen ...
Drama auf der Favoritenstraße: Nach einem Unfall rammte der betrunkene Lenker seinen Kontrahenten und flüchtete mit seinem Wagen. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem kleinen Verkehrsunfall zwischen zwei Autos am Donnerstag auf der Favoritenstraße in Wien eskalierte die Situation plötzlich völlig. Als einer der Beteiligten den Austausch seiner Daten verweigerte, rastete der 63-jährige Lenker aus – er rammte den 36-jährigen Mann mit seinem Auto und fuhr danach einfach davon.

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Der Opfer-Lenker wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube geschleudert und stürzte zu Boden. Zum Glück blieb er nur leicht verletzt, weigerte sich aber, sich vom Rettungsdienst behandeln zu lassen. Hilfsbereite Passanten alarmierten sofort die Polizei.

Lenker versuchte zu entkommen
Dank einer schnellen Fahndung der Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnte das flüchtige Auto an einer Tankstelle in der Grenzackerstraße gesichtet werden. Als der Täter die Polizei bemerkte, gab er Vollgas und versuchte erneut zu entkommen. Doch die Beamten holten ihn nach kurzer Verfolgung ein und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei dem 63-Jährigen wurden 1,42 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Er wurde nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen sowie über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.

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