Betrunkener Fahrer rammt Unfallgegner und flüchtet

Lenker versuchte zu entkommen

Dank einer schnellen Fahndung der Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten konnte das flüchtige Auto an einer Tankstelle in der Grenzackerstraße gesichtet werden. Als der Täter die Polizei bemerkte, gab er Vollgas und versuchte erneut zu entkommen. Doch die Beamten holten ihn nach kurzer Verfolgung ein und nahmen ihn vorläufig fest.