Grablicht löste Brand in einem Gewächshaus aus

Keine ruhige Nacht hatten die Florianijünger in der Vorarlberger Gemeinde Bludenz. Dort ist in einem Gewächshaus ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde zur Hälfte zerstört.
In der Nacht auf Freitag ging gegen 2 Uhr der Feueralarm in Bludenz los. In einer Gärtnerei hatte sich ein Brand entwickelt. Das Feuer war in einem Gewächshaus ausgebrochen – vermutlich ausgelöst durch eine Grablichtkerze.
Die Flammen konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Bludenz erfolgreich gelöscht werden, durch das Feuer wurde die Hälfte des Gewächshauses zerstört. Aber zum Glück wurde niemand durch den Brand verletzt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.