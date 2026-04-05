Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm

Trainer Johannes Hoff Thorup: „Wir haben in den letzten vier, fünf Wochen außergewöhnliche Leistungen von ihm gesehen. Entscheidend ist, wie er auf den Fehler reagiert. Das Entscheidende wird auch sein, wie er darauf morgen im Training reagiert. Natürlich haben wir uns das nicht gewünscht, aber das kann passieren.“