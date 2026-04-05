Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm

Autsch! Wie schon vor zwei Jahren hat sich Rapid-Keeper Niklas Hedl am Ostersonntag erneut gegen Sturm ein ordentliches Eiertor geleistet – und mit einem Mega-Patzer das 2:0 der Grazer eingeleitet.
Es war in der 52. Minute: Ein Schuss von Jacob Hödl rutscht Hedl durch die Arme. Seedy Jatta reagiert schneller als der Rapid-Goalie, der um Orientierung rang, und erhöhte auf 2:0. Die Vorentscheidung zu Gunsten der Gäste!
„Entscheidend ist ...“
Rapid-Kapitän Matthias Seidl: „So ist es eben im Fußball – wenn der Tormann einen Fehler macht, ist es meistens ein Tor.“
Trainer Johannes Hoff Thorup: „Wir haben in den letzten vier, fünf Wochen außergewöhnliche Leistungen von ihm gesehen. Entscheidend ist, wie er auf den Fehler reagiert. Das Entscheidende wird auch sein, wie er darauf morgen im Training reagiert. Natürlich haben wir uns das nicht gewünscht, aber das kann passieren.“
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