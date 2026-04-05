„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm

„Das sind Vollidioten“, schimpft Sky-Experte Thomas Silberberger nach genauer Analyse der TV-Bilder. Rapid-Chaoten hatten Filip Rozga beim 0:2 gegen Sturm am Ostersonntag mit Getränken und Bechern beworfen. Ein Betreuer ging dabei sogar zu Boden.
Was war passiert?
Sturms Mittelfeldspieler wird am Seitenrand behandelt, steht auf und bekommt den Frust der Rapid-Fans unmittelbar zu spüren. Mehrere Becher fliegen in die Richtung des Polen. Auch das Ärzte-Team wird von Getränken getroffen, ein Sturm-Betreuer geht sogar zu Boden. Rozga kontert mit einem breiten Grinsen und gestikuliert in Richtung der aufgebrachten Fans.
„Da fehlt mir jegliches Verständnis“, so Silberberger weiter. „Natürlich provoziert er mit dem Trikot – nur der Spieler wird auch bei jedem Out-Einwurf beschimpft. Das ist ganz normal, das lässt er über sich ergehen – aber offenbar muss wieder etwas passieren. Da muss man leider sagen: Das sind Vollidioten!“
„Jeder sollte sicher sein“
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup dazu: „Ich mag das überhaupt nicht. Jeder, der hier Teil des Spiels ist, sollte sicher sein.“
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