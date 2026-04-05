„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm

„Da fehlt mir jegliches Verständnis“, so Silberberger weiter. „Natürlich provoziert er mit dem Trikot – nur der Spieler wird auch bei jedem Out-Einwurf beschimpft. Das ist ganz normal, das lässt er über sich ergehen – aber offenbar muss wieder etwas passieren. Da muss man leider sagen: Das sind Vollidioten!“