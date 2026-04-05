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Betreuer geht zu Boden

„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm

Bundesliga
05.04.2026 21:07
Filip Rozga wurde mit unzähligen Getränke-Bechern beworfen. Ein Sturm-Betreuer ging dabei zu ...
Filip Rozga wurde mit unzähligen Getränke-Bechern beworfen. Ein Sturm-Betreuer ging dabei zu Boden.(Bild: Krone KREATIV/GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Das sind Vollidioten“, schimpft Sky-Experte Thomas Silberberger nach genauer Analyse der TV-Bilder. Rapid-Chaoten hatten Filip Rozga beim 0:2 gegen Sturm am Ostersonntag mit Getränken und Bechern beworfen. Ein Betreuer ging dabei sogar zu Boden.

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Was war passiert?

Sturms Mittelfeldspieler wird am Seitenrand behandelt, steht auf und bekommt den Frust der Rapid-Fans unmittelbar zu spüren. Mehrere Becher fliegen in die Richtung des Polen. Auch das Ärzte-Team wird von Getränken getroffen, ein Sturm-Betreuer geht sogar zu Boden. Rozga kontert mit einem breiten Grinsen und gestikuliert in Richtung der aufgebrachten Fans. 

(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)
(Bild: GEPA)

„Da fehlt mir jegliches Verständnis“, so Silberberger weiter. „Natürlich provoziert er mit dem Trikot – nur der Spieler wird auch bei jedem Out-Einwurf beschimpft. Das ist ganz normal, das lässt er über sich ergehen – aber offenbar muss wieder etwas passieren. Da muss man leider sagen: Das sind Vollidioten!“

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„Jeder sollte sicher sein“
Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup dazu: „Ich mag das überhaupt nicht. Jeder, der hier Teil des Spiels ist, sollte sicher sein.“

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