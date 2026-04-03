Siebtligist kooperiert mit Real Madrid und Bayern!

Aber, und das ist viel, viel wichtiger, eben auch, dass die Deutschen ab Juli Trainer vom Bayern-Campus zu Camps nach Linz beordern werden. „Ich kann es selbst noch nicht glauben, dass das wirklich gelungen ist“, lächelt Nada Jotanovic, die erzählt: „Denn ich hatte letzten Sommer in Salzburg mit den Bayern-Trainern dann einfach nur die Mail-Adressen getauscht, danach aber sofort auch schriftlich unser Interesse bekundet – so ist alles entstanden!“