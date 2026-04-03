Siebtligist kooperiert mit Real Madrid und Bayern!

Unglaublich! Ein Siebentligist aus Linz schloss nach einer bestehenden Nachwuchs-Kooperation mit dem spanischen Rekordchamp nun auch eine mit dem deutschen ab – und das dank einer Frau! Damit ist der Klub der erste aus Oberösterreich, der eine Partnerschaft mit dem großen FC Bayern München eingeht.
„Ich war richtig frech“, erinnert sich Nada Jotanovic an den letzten Sommer. Als ihre drei Söhne (16, 14, 12) ein Nachwuchs-Camp des FC Bayern München in Salzburg besuchten, von dem auch die 36-Jährige als Fußball-Trainerin restlos begeistert war. „Also ging ich dort zu den Betreuern hin und sagte einfach: ,Ich will euch nach Oberösterreich holen – was muss ich dafür tun, welche Voraussetzungen dafür schaffen?‘“
Einladungen zu Champions-League-Spielen
„Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken, aber diese Partnerschaft ist der Verdienst von Nada“, sagt rund acht Monate später ASKÖ-Ebelsberg-Obmann Mario Weindl und meint damit die dreijährige Nachwuchs-Kooperation des Linzer Siebentligisten mit dem deutschen Rekordmeister. Diese ist auf einem siebenseitigen Vertrag festgehalten. Der – nebenbei erwähnt – sogar Einladungen zu Champions-League-Spielen beinhaltet.
Aber, und das ist viel, viel wichtiger, eben auch, dass die Deutschen ab Juli Trainer vom Bayern-Campus zu Camps nach Linz beordern werden. „Ich kann es selbst noch nicht glauben, dass das wirklich gelungen ist“, lächelt Nada Jotanovic, die erzählt: „Denn ich hatte letzten Sommer in Salzburg mit den Bayern-Trainern dann einfach nur die Mail-Adressen getauscht, danach aber sofort auch schriftlich unser Interesse bekundet – so ist alles entstanden!“
Eine Sensation!
Doch im Falle der ASKÖ Ebelsberg ist es sogar mehr. Nicht nur, weil es Mario Weindl gelungen ist, den einstigen Skandalklub zu einem auch sozial äußerst engagierten Vorzeigeverein zu verwandeln. Auch, weil die ASKÖ Ebelsberg seit dem Vorjahr ebenfalls eine Nachwuchs-Kooperation mit dem spanischen Rekordmeister Real Madrid hat.
„Mir ist bewusst, dass es Topklubs bei solchen Partnerschaften vor allem auch um eine gewisse Marktanteilsicherung geht – aber trotzdem spielt auch das Scouting eine Rolle“, sagt Weindl. Nachsatz: „Für uns ist es aber jedenfalls auch ein extremer Imagegewinn – zumal wir der erste Klub Oberösterreichs sind, der eine Partnerschaft mit dem FC Bayern hat.“
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