Mutandwa-Hattrick! Ried dreht Spiel gegen Altach

Ein Sturmlauf der „Wikinger“ kündigte sich an, und dieser war rasch von Erfolg gekrönt. Stojanovic flog an einer Hereingabe von Ante Bajic vorbei und Mutandwa machte die Partie erst wieder spannend. Altach schaffte keine Entlastung mehr und Antonio van Wyk fand mit seiner Flanke erneut Mutandwas Kopf (69.). Danach ließ der allergrößte Druck der Heimischen ein wenig nach und Altachs Massombo brachte sich mit einer unsauberen Ballmitnahme im Konter selbst um eine Großchance. Das letzte Wort hatte jedoch Ried: Mutandwa verwertete einen VAR-Elfer zum 3:2 und jubelte über sein zwölftes Saisontor. Lukas Gugganig war Bajic auf den Rist getreten.