Erster Sturm-Testlauf gegen früheren Europa-Gegner

Am 15. und 16. Juni stehen für die Mannschaft medizinische Untersuchungen und Leistungstests auf dem Programm. Am 17. Juni geht es dann für die erste reguläre Trainingseinheit auf den Platz. Nach einer kurzen Sommerpause beginnt für Cheftrainer Fabio Ingolitsch und sein Team damit die Vorbereitung auf die neue Saison, in der die Schwarz-Weißen neben der heimischen Bundesliga auch in der Champions-League-Qualifikation gefordert sein werden. Auch heuer steht wieder ein Trainingslager in Irdning am Programm, wo Sturm im Hotel Schloss Pichlarn logiert.