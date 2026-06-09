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Vorbereitung steht

Erster Sturm-Testlauf gegen früheren Europa-Gegner

Steiermark
09.06.2026 17:13
Für Kiteishvili (r.) und Co. gibt‘s ein Wiedersehen mit NS Mura.
Für Kiteishvili (r.) und Co. gibt‘s ein Wiedersehen mit NS Mura.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am 15. Juni startet der SK Sturm offiziell in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 – die erste, die Coach Fabio Ingolitsch von Beginn weg in Angriff nimmt. Knapp einen Monat nach dem letzten Pflichtspiel der abgelaufenen Spielzeit rollt in Graz-Messendorf wieder der Ball.

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Am 15. und 16. Juni stehen für die Mannschaft medizinische Untersuchungen und Leistungstests auf dem Programm. Am 17. Juni geht es dann für die erste reguläre Trainingseinheit auf den Platz. Nach einer kurzen Sommerpause beginnt für Cheftrainer Fabio Ingolitsch und sein Team damit die Vorbereitung auf die neue Saison, in der die Schwarz-Weißen neben der heimischen Bundesliga auch in der Champions-League-Qualifikation gefordert sein werden. Auch heuer steht wieder ein Trainingslager in Irdning am Programm, wo Sturm im Hotel Schloss Pichlarn logiert.

Sturm-Vorbereitung

  • 15. Juni: Offizieller Trainingsauftakt
  • 15. und 16. Juni: Medizinische Untersuchungen und Leistungstests
  • 26. Juni: Testspiel um 19:00 Uhr gegen Mura in Unterpremstätten
  • 28. Juni bis 3. Juli: Trainingslager Irdning
  • 30. Juni: Testspiel gegen Cherkasy in Irdning
  • 3. Juli: Testspiel gegen Kosice in Irdning
  • 8. Juli: Testspiel gegen Kalsdorf in Messendorf
  • 11. Juli: Testspiel um 17:00 Uhr gegen Sanfrecce Hiroshima in Stuben (Burgenland)
  • 15 Juli: Testspiel um 17:00 Uhr gegen Pogoń Stettin in Leoben

Der Vorbereitungsplan (siehe oben) nimmt bereits Formen an, mehrere Testspiele sind  angesetzt. Das erste Kräftemessen steigt am 26. Juni gegen NŠ Mura in Unterpremstätten. Mit den Slowenen kreuzte Sturm einst unter Cheftrainer Christian Ilzer auch am Weg in die Europa League die Klingen.

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