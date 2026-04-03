Prozession am Karfreitag: Papst trägt Kreuz selbst

Zuletzt trug Papst Johannes XXIII. Kreuz selbst

Im körperlichen Einsatz geht es heute weiter, wo Leo XIV. als erster Papst seit mehr als 60 Jahren beim Kreuzweg am Kolosseum am Karfreitag persönlich das Kreuz durch alle 14 Stationen tragen will. In den Vorjahren hatte Papst Franziskus wegen seiner Gehbehinderung diese symbolische Geste anderen Gläubigen überlassen. Auch seinem Vorgänger, Papst Benedikt XVI., wurde das Kreuz meist erst zum Abschluss des Kreuzwegs überreicht. Zuletzt hatte Papst Johannes der XXIII. das Kreuz durchgehend selbst getragen.