Stadtplatz hat mit „Lücke“ in bester Lage Probleme

Die Steigerung von Leerstand im Zentrum – beste Lage, aber wirklich leer

Schnell erklärt: Knapp vor dem Urnengang im Jänner 2025 wurden „Spatenstecher“ vor die Linsen geholt – dann herrschte Stille am „Jungbrunnen“: Das Megaprojekt samt Primärversorgungszentrum bot exklusives (teures) Wohnen an. „In Freibadnähe mit Fastfood, Shops und Trubel ist es günstiger“, so ein Jugendlicher.

Da wird die Frage laut, warum das Budget des ausgelagerten Stadtmarketings nun um 60.000 auf 240.000 Euro erhöht wurde.