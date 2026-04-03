„Wer im Hit siegt, macht einen wichtigen Schritt“

Am Ostersonntag geht´s im Allianz-Stadion um Platz in der Fußball-Bundesliga: Der Sieger des Schlagers zwischen Rapid und Sturm Graz lacht in jedem Fall von der Tabellenspitze. Mario Sonnleitner spielte für beide Klubs, analysierte vorab den Hit. Die Wende in Hütteldorf hat auch ihn überrascht.