„Wer im Hit siegt, macht einen wichtigen Schritt“

Am Ostersonntag geht´s im Allianz-Stadion um Platz in der Fußball-Bundesliga: Der Sieger des Schlagers zwischen Rapid und Sturm Graz lacht in jedem Fall von der Tabellenspitze. Mario Sonnleitner spielte für beide Klubs, analysierte vorab den Hit. Die Wende in Hütteldorf hat auch ihn überrascht.
Den Klassiker bestritt Sonnleitner im Trikot beider Teams: „Wer am Sonntag gewinnt, macht einen wichtigen Schritt in Richtung möglicher Titel. Für Sturm war es stets ein Ansporn, den Hauptstadt-Klub zu schlagen.“ Im Rapid-Trikot erinnert sich der 438-fache Bundesliga-Spieler „an viele Siege und einige erzielte Tore gegen Sturm“.
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