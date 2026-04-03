Ex-Chef der Salzburg AG steigt im Aufsichtsrat auf

Leonhard Schitter wechselte 2022 von der Salzburg AG zur oberösterreichischen Energie AG. Als deren Vertreter sitzt er aktuell im Aufsichtsrat des Salzburger Unternehmens. Jetzt stieg er dort sogar auf: zum Stellvertreter des Vorsitzenden Wilfried Haslauer. Doch nicht alle Mitglieder stimmten dem zu.
Wieder gibt es Aufregung in der Salzburg AG. Der ehemalige Generaldirektor des Salzburger Energieunternehmens und jetziger Chef der oberösterreichischen Energie AG, Leonhard Schitter, wurde zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
Sollte Aufsichtsratschef Wilfried Haslauer ausfallen, muss Schitter also übernehmen. Die Wahl dürfte allerdings nicht glattgelaufen sein. „Krone“-Informationen zufolge dürften die fünf Betriebsratsmitglieder und der KPÖ-Vertreter gegen die Bestellung gestimmt haben. Die SPÖ habe sich der Stimme enthalten, heißt es.
Kritische Stimmen sagen, mit Schitters Aufstieg habe man den Bock zum Gärtner gemacht. Die Energie AG sei nur an maximalen Gewinnen interessiert, was zulasten der Salzburger Kunden gehen könnte. 26,13 Prozent der Salzburg AG gehören bekanntlich der Energie AG.
Schitter war bisher als normales Mitglied im Rat. In seiner aktiven Zeit in Salzburg ist nicht alles rund gelaufen. Zwar hat er die Salzburg AG in Richtung Greentech-Unternehmen entwickelt, dabei aber auch Sparten wie etwa den Obus im Stich gelassen. Außerdem soll die Beziehung zwischen Schitter und seinem Nachfolger Michael Baminger alles andere als gut sein. Baminger geht in dem Unternehmen seinen eigenen Weg.
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