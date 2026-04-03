Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politik Inoffiziell

Ex-Chef der Salzburg AG steigt im Aufsichtsrat auf

Salzburg
03.04.2026 13:00
Leonhard Schitter ist mittlerweile Chef der Energie AG und sitzt deshalb für die Miteigentümer ...
Leonhard Schitter ist mittlerweile Chef der Energie AG und sitzt deshalb für die Miteigentümer im Aufsichtsrat der heimischen Salzburg AG.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster, Wenzel Markus)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Leonhard Schitter wechselte 2022 von der Salzburg AG zur oberösterreichischen Energie AG. Als deren Vertreter sitzt er aktuell im Aufsichtsrat des Salzburger Unternehmens. Jetzt stieg er dort sogar auf: zum Stellvertreter des Vorsitzenden Wilfried Haslauer. Doch nicht alle Mitglieder stimmten dem zu. 

0 Kommentare

Wieder gibt es Aufregung in der Salzburg AG. Der ehemalige Generaldirektor des Salzburger Energieunternehmens und jetziger Chef der oberösterreichischen Energie AG, Leonhard Schitter, wurde zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Sollte Aufsichtsratschef Wilfried Haslauer ausfallen, muss Schitter also übernehmen. Die Wahl dürfte allerdings nicht glattgelaufen sein. „Krone“-Informationen zufolge dürften die fünf Betriebsratsmitglieder und der KPÖ-Vertreter gegen die Bestellung gestimmt haben. Die SPÖ habe sich der Stimme enthalten, heißt es.

Kritische Stimmen sagen, mit Schitters Aufstieg habe man den Bock zum Gärtner gemacht. Die Energie AG sei nur an maximalen Gewinnen interessiert, was zulasten der Salzburger Kunden gehen könnte. 26,13 Prozent der Salzburg AG gehören bekanntlich der Energie AG.

Lesen Sie auch:
Katharina Seywald hat 35 Kühe. Der Verkauf von Schlachtvieh sei derzeit in Ordnung, aber die ...
Krone Plus Logo
Bauern unter Druck
Salzburger werden Iran-Krieg bald an Kassen spüren
02.04.2026
Trotz Iran-Konflikts
Energiepreise in Salzburg bleiben (noch) stabil
22.03.2026

Schitter war bisher als normales Mitglied im Rat. In seiner aktiven Zeit in Salzburg ist nicht alles rund gelaufen. Zwar hat er die Salzburg AG in Richtung Greentech-Unternehmen entwickelt, dabei aber auch Sparten wie etwa den Obus im Stich gelassen. Außerdem soll die Beziehung zwischen Schitter und seinem Nachfolger Michael Baminger alles andere als gut sein. Baminger geht in dem Unternehmen seinen eigenen Weg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
03.04.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.049 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.026 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.595 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf