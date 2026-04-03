Ex-Chef der Salzburg AG steigt im Aufsichtsrat auf

Schitter war bisher als normales Mitglied im Rat. In seiner aktiven Zeit in Salzburg ist nicht alles rund gelaufen. Zwar hat er die Salzburg AG in Richtung Greentech-Unternehmen entwickelt, dabei aber auch Sparten wie etwa den Obus im Stich gelassen. Außerdem soll die Beziehung zwischen Schitter und seinem Nachfolger Michael Baminger alles andere als gut sein. Baminger geht in dem Unternehmen seinen eigenen Weg.