Energiepreise in Salzburg bleiben (noch) stabil

Wie steht es um die Gaspreise in Zeiten des Iran-Konflikts? Auch hier garantiert die Salzburg AG mit dem neuen Modell „Erdgas Preisfix 28“ einen Fixpreis. Dieser liegt bei 6,38 Cent pro kWh – und gilt zumindest bis zum 30. April 2028. Ein Wechsel auf den „Preisfix“ ist für Bestandskunden noch bis Ende April 2026 möglich.