Auf der Fährte des echten „Osterhasen“ im Ländle

Die Verbindung zwischen Hase und Ostern wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich, hat aber eine lange kulturgeschichtliche Entwicklung mit mehreren Erklärungsansätzen. Einer davon ist in der Symbolik begründet: Der Hase gilt seit jeher als Sinnbild für Fruchtbarkeit und neues Leben. Aufgrund seiner hohen Fortpflanzungsrate wurde er schon in vorchristlicher Zeit mit dem Frühling in Verbindung gebracht – also genau jener Jahreszeit, in der auch Ostern gefeiert wird. Das christliche Osterfest wiederum steht für Auferstehung und Neubeginn. Der Hase als Symboltier passte also gut und wurde im Laufe der Zeit mit dem Osterfest verknüpft. Häufig wird auch eine Verbindung zur germanischen Frühlingsgöttin Ostara hergestellt, deren Fest vermutlich im Frühjahr gefeiert wurde. Der Hase könnte dabei als Begleittier der Göttin in Erscheinung getreten sein. Historisch ist diese Verbindung zwar nicht eindeutig belegt, hat sich aber als populäre Erklärung gehalten. Die konkrete Figur des „Osterhasen“, der Eier bringt, entstand vergleichsweise spät. Erste schriftliche Hinweise finden sich im 17. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum. Dass gerade der Hase Eier bringt, ist übrigens ein schönes Beispiel für symbolische Vermischung: Eier stehen ebenfalls für neues Leben und Fruchtbarkeit. Die Kombination aus Hase und Ei verstärkt also die österliche Botschaft vom Neubeginn im Frühling.