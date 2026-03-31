Rangnick: „Keine leichte Aufgabe für den Teamchef“

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Wenn du zwei Spiele gewinnst gegen ganz gute Nationen, auch mal andere Nationen, gegen die du nicht alltäglich spielst, dann ist das sehr gut. Es war ein solides Spiel, kein großartiges. Aber wir haben alles reingehauen, haben gut Gas gegeben und dann auch verdient gewonnen. Für uns war es ein superwichtiger Lehrgang, dass wir noch einmal Jungs dazu kriegen, dass sie die Abläufe kennenlernen. Wir freuen uns schon auf den Sommer.“