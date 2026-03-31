Rangnick: „Keine leichte Aufgabe für den Teamchef“

Österreich hat auch den zweiten WM-Test gewonnen! Nach dem 5:1 gegen Ghana am Freitag, setzte sich das ÖFB-Team am Dienstag gegen Südkorea mit 1:0 durch. Hier die Stimmen zum Spiel.
Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Die erste Halbzeit war ähnlich zäh wie die gegen Ghana. Wir haben aber auch ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt. Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, die Handbremse muss aufgemacht werden und wir brauchen mehr Tiefgang. Das war in der zweiten Halbzeit energetisch deutlich besser. Deswegen haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Spielanteile gehabt und haben dann auch verdient gewonnen.“
Zum Lehrgang: „Wir haben enorm in der Breite und auch in der Qualität gewonnen. Wir haben zehnmal gewechselt und es kam mit jeder Wechselphase noch einmal Energie rein. In diesem Lehrgang hat keiner enttäuscht, keiner ist abgefallen. Wenn alle gesund bleiben, wird es keine ganz leichte Aufgabe für den Teamchef, den WM-Kader zu nominieren.“
Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Wenn du zwei Spiele gewinnst gegen ganz gute Nationen, auch mal andere Nationen, gegen die du nicht alltäglich spielst, dann ist das sehr gut. Es war ein solides Spiel, kein großartiges. Aber wir haben alles reingehauen, haben gut Gas gegeben und dann auch verdient gewonnen. Für uns war es ein superwichtiger Lehrgang, dass wir noch einmal Jungs dazu kriegen, dass sie die Abläufe kennenlernen. Wir freuen uns schon auf den Sommer.“
David Alaba (ÖFB-Kapitän): „Die 30 Minuten waren perfekt, um wieder reinzufinden – passt so. Südkorea ist eine Mannschaft, die sehr giftig und spritzig ist, die auf jeden Ball geht, aber auch technisch wirklich sehr gut ist. Sie haben uns das Spiel in gewissen Phasen sicher schwer gemacht. Wir waren in manchen Situationen auch nicht so genau, wie wir uns das vorstellen. Im Großen und Ganzen war das Spiel ganz okay.“
Patrick Pentz (ÖFB-Tormann): „Südkorea hat es richtig diszipliniert gemacht. Im Endeffekt war es ein guter Test in der Vorbereitung auf die WM. Es freut mich allgemein immer, wenn ich Minuten im Nationalteam bekomme. Für Tobi (Lawal) tut es mir leid, weil er im Adduktorenbereich was gespürt hat. Sonst wäre er wohl für 45 Minuten reingekommen. Wir haben es gut gelöst, haben zu null gespielt, das ist das Wichtigste.“
Hong Myung-bo (Südkorea-Teamchef): „Wir haben heute ein gutes Spiel für beide Nationen gezeigt. Wir haben taktisch hochwertig gespielt. Wir hatten nur ein, zwei Tage zur Erholung, trotzdem haben wir gut gespielt. Letztlich haben wir aber nicht gewonnen. Wir haben ein Gegentor kassiert, da müssen wir uns verbessern. Bei Sons Torchancen hat das gegnerische Team auch sehr gut abgewehrt. Mit der Geschwindigkeit hatten wir keine Probleme. Österreich ist eine taktisch sehr gute Mannschaft, darauf waren wir vorbereitet.“
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