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Jetzt jagt er Herzog

Matchwinner! Sabitzer trifft auch gegen Südkorea

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
31.03.2026 22:38
Marcel Sabitzer
Marcel Sabitzer(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Marcel Sabitzer ist Österreichs neuer Torjäger! Schon beim 5:1-Sieg gegen Ghana am Freitag eröffnete Österreichs Dortmund-Legionär den Torreigen – gegen Südkorea avancierte er am Dienstag mit dem 1:0 gar zum Matchwinner.

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Es war in der 48. Minute, gleich nach der Pause: Xaver Schlager stürmt aus dem Mittelfeld nach vorne und passt in die Gegend des Elferpunktes, wo Sabitzer lauert und die Kugel mit einem technisch feinem Volley im Tor platziert!

(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

„Mache den Ball dann ganz gut rein“ 
Sabitzer nach dem Spiel zu seinem Tor: „Es war ein guter Angriff, Xaver sieht mich im Rückraum und ich mache den Ball dann ganz gut rein. Es war kein großartiges, aber ein solides Spiel, das wir verdient gewonnen haben.“

Und es war der erlösende Treffer gegen die schwer zu bespielenden Asiaten – sowie für Sabitzer ein weiterer Meilenstein.

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Sabitzer jagt Herzog
Denn es war sein 25. Treffer im 97. Spiel für das ÖFB-Team. Damit hat Sabitzer in der ewigen Rangliste der besten Torschützen Österreichs seinen Teamkollegen Michael Gregoritsch überholt. Nur noch ein Treffer fehlt ihm nun auf den Neunplatzieren Andreas Herzog. Auf Platz eins rangiert übrigens Marko Arnautovic mit 47 Toren in 132 Spielen.

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