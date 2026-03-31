Österreich gegen Südkorea ab 20.45 Uhr LIVE

Ihre bisher letzte Heimniederlage haben die Österreicher am 13. Oktober 2023 in der EM-Quali in Wien gegen Belgien (2:3) kassiert. Seither gab es im eigenen Land neun Siege und drei Remis. Den ÖFB-Rekord von zwölf Heimpartien ohne Niederlage teilt sich die aktuelle Auswahl mit jener von 1922 bis 1925 unter Teamchef Hugo Meisl bzw. jener von 1971 bis 1975 unter Leopold Stastny. „Wenn wir schon hier sind, dann wollen wir die Spiele natürlich gewinnen“, sagte Rangnick. „Wir wollen die Spielfreude entwickeln und wenig zulassen für den Gegner – all diese Dinge, die Spielkontrolle ausmachen.“