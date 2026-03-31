Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Testmatch im Ticker

Österreich gegen Südkorea ab 20.45 Uhr LIVE

Fußball International
31.03.2026 05:18
Konrad Laimer kehrt heute in die Startformation zurück.
Konrad Laimer kehrt heute in die Startformation zurück.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Nationalteam will heute im WM-Test gegen Südkorea an die 5:1-Gala zum Jahresauftakt gegen Ghana anknüpfen. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier gibt es den Liveticker:

„Wir wollen uns wieder in der gleichen Verfassung präsentieren“, erklärte Teamchef Ralf Rangnick. Bleibt seine Auswahl auch im 13. Heimspiel in Folge ungeschlagen, hätte sie den alleinigen ÖFB-Rekord inne. Rangnick hätte nichts dagegen. „Aber für mich steht es nicht an erster Stelle, dafür können wir uns nichts kaufen.“

Lesen Sie auch:
Große Freude bei den Österreichern – nach einem 5:1-Sieg kein Wunder …
Gegen Ghana souverän
5:1! Österreich gelingt Traumstart in das WM-Jahr
27.03.2026
„Ein Traum-Einstand“
Neo-Österreicher begeistern Fans schon beim Debüt
27.03.2026
Nach Pleite in Wien
Ghana-Teamchef Addo: „War ein großes Desaster!“
27.03.2026

Ihre bisher letzte Heimniederlage haben die Österreicher am 13. Oktober 2023 in der EM-Quali in Wien gegen Belgien (2:3) kassiert. Seither gab es im eigenen Land neun Siege und drei Remis. Den ÖFB-Rekord von zwölf Heimpartien ohne Niederlage teilt sich die aktuelle Auswahl mit jener von 1922 bis 1925 unter Teamchef Hugo Meisl bzw. jener von 1971 bis 1975 unter Leopold Stastny. „Wenn wir schon hier sind, dann wollen wir die Spiele natürlich gewinnen“, sagte Rangnick. „Wir wollen die Spielfreude entwickeln und wenig zulassen für den Gegner – all diese Dinge, die Spielkontrolle ausmachen.“

David Alaba (Mitte) soll sein Comeback feiern.
David Alaba (Mitte) soll sein Comeback feiern.(Bild: GEPA)

Alaba vor Kurz-Comeback
Bis Montagmittag waren laut ÖFB-Angaben 31.500 Karten verkauft. Die zahlenden Besucher sollen im Gegensatz zum Ghana-Spiel auch David Alaba auf dem Feld zu sehen bekommen. Der ÖFB-Kapitän hat nach seiner jüngsten Wadenverletzung zuletzt mehrere Tage voll mittrainiert. „Der Plan ist, dass er für die letzten 20 bis 25 Minuten noch ins Spiel reinkommt“, verriet Rangnick.

Die im ersten Länderspiel des Jahres nach leichten Knieproblemen geschonten Schlüsselspieler Konrad Laimer und Xaver Schlager werden in die Startformation zurückkehren. Dieser wird laut Rangnick auch Patrick Wimmer angehören, nicht aber Nicolas Seiwald. „Bei ihm wissen wir, was wir bekommen, was wir haben. Er muss sich jetzt nicht nochmal aufs Neue zeigen“, sagte der Chefcoach über den Mittelfeldmann von RB Leipzig.

Nicolas Seiwald
Nicolas Seiwald(Bild: GEPA)

Torhüter Patrick Pentz soll „wenn nichts Unvorhergesehenes passiert“ durchspielen. Gegen Ghana hatten Alexander Schlager und Florian Wiegele je eine Hälfte das Tor gehütet. Tobias Lawal brachten nun Adduktorenprobleme um seine Chance.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
31.03.2026 05:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
187.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
153.743 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
111.450 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
882 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
779 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Fußball International
Teamchef schmunzelt
Rangnick: „Bis Dienstag geht sich das nicht aus“
Fußballer des Jahres
Baumgartner: „Der schönste Tag in meinem Leben“
Konferenz im Ticker
WM-Quali: Showdown mit Italien ab 20.45 Uhr LIVE
Testmatch im Ticker
Österreich gegen Südkorea ab 20.45 Uhr LIVE
ÖFB-Team gewann 5:1
Undav rettet Deutschland Heimsieg gegen Ghana
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf