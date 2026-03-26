Starbesetzer Film „Das Drama“ kommt in die Kinos

Ein glücklich verlobtes Paar steht kurz vor der Traumhochzeit – doch in den Tagen vor dem Ja-Wort bröckelt die Fassade. Eine unerwartete Enthüllung wirft nicht nur die Hochzeitsplanung aus der Bahn, sondern alles, was sie über einander zu wissen glauben. Das außergewöhnliche Liebespaar wird gespielt von Zendaya und Robert Pattinson, die DAS DRAMA – NOCH MAL AUF ANFANG schon jetzt zu einem der heiß erwartetsten Filme des Jahres 2026 machen.