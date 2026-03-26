Starbesetzer Film „Das Drama“ kommt in die Kinos

Am 2. April startet der Kinofilm DAS DRAMA – NOCH MAL AUF ANFANG mit der Hollywood-Traumbesetzung Robert Pattinson und Zendaya in den Hauptrollen. Die „Krone“ verlost zum Filmstart tolle Filmpakete.
Ein glücklich verlobtes Paar steht kurz vor der Traumhochzeit – doch in den Tagen vor dem Ja-Wort bröckelt die Fassade. Eine unerwartete Enthüllung wirft nicht nur die Hochzeitsplanung aus der Bahn, sondern alles, was sie über einander zu wissen glauben. Das außergewöhnliche Liebespaar wird gespielt von Zendaya und Robert Pattinson, die DAS DRAMA – NOCH MAL AUF ANFANG schon jetzt zu einem der heiß erwartetsten Filme des Jahres 2026 machen.
Die Hollywood-Superstars Zendaya und Robert Pattinson begeistern im neuen Must-See-Film des Erfolgsstudios A24 als leidenschaftliches Liebespaar. Der Film hinterfragt die Vorstellung von Liebe in unserer Zeit: Was wollen wir wirklich wissen über die Person, die uns am nächsten steht?
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart verlosen wir eines von drei Filmpaketen bestehend aus jeweils 2 Kinogutscheinen, einem T-Shirt und weiteren Goodies rund um das mit Spannung erwartete Hollywood Drama. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 2. April ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.