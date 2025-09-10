Videospielheld „Super Mario“ feiert 40. Geburtstag

„Glücklicher Zufall“

Doch ihren wahren Durchbruch erlebte die Figur mit der Veröffentlichung des Spiels „Super Mario Bros.“ im September 1985 durch Nintendo in Japan auf der Famicom-Konsole, die später in den USA und Europa als NES-Konsole verkauft wurde. Das Spiel gilt unter anderem als wegweisend für das sogenannte Jump-‘n‘-Run-Genre. Allein dieses erste Konsolen-Abenteuer von Mario wurde weltweit mehr als 40 Millionen Mal verkauft, weitere Nintendo-Spiele mit ihm als Hauptfigur folgten. Marios lang gewachsener Bruder Luigi läuft, springt und feuert an seiner Seite.