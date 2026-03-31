Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flüge gestrichen

Kiewer Attacken bei russischem Sankt Petersburg

Außenpolitik
31.03.2026 11:57
In der vergangenen Nacht blieben am Flughafen „Pulkowo“ zwischen 23 und 6 Uhr alle Flugzeuge auf ...
In der vergangenen Nacht blieben am Flughafen „Pulkowo“ zwischen 23 und 6 Uhr alle Flugzeuge auf dem Boden.(Bild: Basthamp - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ukrainische Langstreckendrohnen haben zum wiederholten Mal den russischen Öl- und Gashafen Ust-Luga an der Ostsee bei Sankt Petersburg angegriffen. Der Gouverneur der Region, Alexander Drosdenko, sprach von Schäden an den Hafenanlagen.

0 Kommentare

Am Finnischen Meerbusen seien Drohnen auch über den Landkreisen Kingisepp an der Grenze zu Estland und Wyborg an der Grenze zu Finnland geortet worden. Am Flughafen der Millionenstadt Sankt Petersburg mussten wegen der Drohnengefahr mehr als 60 Flüge gestrichen oder verschoben werden, berichten russische Medien.

Drohnen auch im estnischen Luftraum
Nach Angaben des estnischen Militärs drangen mehrere Drohnen auch in den Luftraum des baltischen EU- und NATO-Landes ein. Die Flugobjekte seien von Radarsystemen und auch von in Estland stationierten NATO-Kampfjets gesichtet, aber weder abgestürzt noch abgeschossen worden.

Auch im benachbarten Lettland näherte sich ein unbekanntes Flugobjekt dem Luftraum an, drehte aber vorher ab. Wie in Estland wurden die Bewohner der betroffenen Regionen mit Handy-Warnungen darüber informiert. In beiden Ländern bestehe keine Gefahr mehr, teilte das Militär mit.

In Estland, Lettland und Litauen waren in der Vorwoche jeweils eine fehlgeleitete ukrainische Drohne in den Luftraum eingedrungen und abgestürzt, mit der Kiew Ziele im Nordwesten Russland angegriffen hatte. Verletzte oder größere Schäden gab es dabei nicht.

Lesen Sie auch:
Einschläge wurden auch in einer Schule in Taganrog registriert.
Trümmer trafen Häuser
Schon wieder tödlicher Drohnenangriff in Russland
30.03.2026
Toter in Krasnodar
Massive Drohnenattacke sucht wieder Russland heim
18.03.2026

Ukraine will russische Energieexporte stoppen
Über den Hafen Ust-Luga verschifft Russland Öl und Flüssigerdgas. Wegen der hohen Energiepreise aufgrund des Iran-Krieges könnte Moskau mit dem Export zusätzlich Geld für seine Kriegskasse verdienen. Die ukrainische Armee hat jedoch seit vergangener Woche in mehreren Nächten Ust-Luga, den Ölhafen Primorsk und die Großraffinerie Kirischi attackiert, um die Energieausfuhren zu stören. Die russische Flugabwehr konnte nicht verhindern, dass Tanklager in Brand geschossen und technische Anlagen beschädigt wurden.

Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit mehr als vier Jahren mit einem verheerenden Krieg. Teil der ukrainischen Selbstverteidigung sind Luftangriffe auf Industrie- und Militäreinrichtungen im russischen Hinterland.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
31.03.2026 11:57
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
192.944 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
154.563 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
123.162 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
883 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Medien
Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser
871 mal kommentiert
Ziemlich beste Freunde: Der beurlaubte Generaldirektor Roland Weißmann und Sicherheitschef Pius ...
Kolumnen
Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!
783 mal kommentiert
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Mehr Außenpolitik
Flüge gestrichen
Kiewer Attacken bei russischem Sankt Petersburg
Krone Plus Logo
Neue Zahlen zeigen:
Welche Nationalitäten am häufigsten zum Arzt gehen
9,4 Prozent Zuwachs
Erneut hohe Steigerung bei kriminellen Teenagern
Brisanter Bericht
Wollte US-Minister mit Krieg Millionen scheffeln?
Kostet Millionen
Airport in Florida soll nach Trump benannt werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf