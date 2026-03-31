9.4 percent increase
Another sharp rise in teen crime
On Tuesday, Interior Minister Gerhard Karner (ÖVP) presented the latest crime statistics. There was both good and bad news. The number of reported crimes is rising, but so is the clearance rate. The increase in juvenile crime was alarming; among 10- to 14-year-olds, the rise in reported crimes was 9.4 percent. The main group of offenders here are Syrian youths.
There is good news and bad news: While the clearance rate for reported crimes is rising again—with police solving 53.6 percent of cases—crime is not standing still, and the number of reports has increased. There were 538,656 reports last year, marking another—albeit slight—increase.
Online threats are on the rise
There was a massive increase particularly in the area of cybercrime, with over 62,500 cases reported last year. Online threats are also on the rise, with a 16.4 percent increase. Interior Minister Karner announced an expansion of measures in this area, not only regarding the training of investigators but also in terms of raising public awareness. This effort is intended to begin with young people in schools.
Speaking of young people: Once again, there has been an alarmingly high rise in juvenile crime. A 9.4 percent increase compared to the previous year among 10- to 14-year-olds. Statistically, the largest group here consists of Syrian youths.
Karner wants to expand the measures already launched last year—and in some cases even tighten them. For example, there are plans to introduce “prison-like accommodations” in closed residential communities in the future (a pilot project with the City of Vienna is already underway). The interior minister also intends to hold the parents of young offenders more accountable in the future.
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