Große Lawinengefahr in weiten Teilen Vorarlbergs

In der Nacht auf Dienstag hat es Vorarlberg wieder ordentlich geschneit, lokal waren bis zu 50 Zentimeter Neuschnee zu verzeichnen, dazu gesellte sich starker Wind. Der Lawinenwarndienst musste deshalb für den Osten des Bundeslandes Warnstufe 4 ausrufen, was einer „großen Gefahr“ entspricht. Betroffen sind das Lechquellengebirge, die westlichen Allgäuer Alpen, die Lechtaler Alpen und die westliche Verwallgruppe. Die Warnung gilt insbesondere für Gebiete oberhalb einer Seehöhe von 2000 Metern.