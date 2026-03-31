Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unfall in Ludesch

Schneefahrbahn: Pole prallte mit Pkw gegen Baum

Chronik
31.03.2026 10:36
Der Ausritt wurde von einem Baum gestoppt
Der Ausritt wurde von einem Baum gestoppt(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Auf der Ragellerstraße im Großen Walsertal in Vorarlberg ist am Dienstagmorgen ein 27-jähriger Fahrzeuglenker aus Polen Opfer der winterlichen Straßenverhältnisse geworden. Der Mann hatte Glück, er blieb unverletzt. 

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall gegen 7.30 Uhr: Der Pole fuhr mit seinem Pkw gerade von Ludesch kommend taleinwärts in Richtung Raggal, als sein Wagen in einer Rechtskurve auf der Schneefahrbahn plötzlich ins Rutschen geriet – das Auto kam von der Straße ab und prallte schließlich gegen einen Baum.

Der Lenker blieb unverletzt.
Der Lenker blieb unverletzt.(Bild: Bernd Hofmeister)

Wagen stark beschädigt
Der Lenker überstand den Crash glücklicherweise unversehrt. Sein Pkw wurde allerdings stark beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Bergung. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
31.03.2026 10:36
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
0° / 3°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 5°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
1° / 6°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
1° / 6°
Symbol Regen

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
192.944 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
154.563 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
123.162 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
883 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Medien
Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser
871 mal kommentiert
Ziemlich beste Freunde: Der beurlaubte Generaldirektor Roland Weißmann und Sicherheitschef Pius ...
Kolumnen
Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!
783 mal kommentiert
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Mehr Chronik
Warnstufe 4 ausgerufen
Große Lawinengefahr in weiten Teilen Vorarlbergs
Unfall in Ludesch
Schneefahrbahn: Pole prallte mit Pkw gegen Baum
Wertvolle Fachkräfte
55 erfolgreiche Abschlüsse in der Pflegeausbildung
Bregenzer Frühling
Hofesh Shechter – Träumen in der Disco
Bedingte Haftstrafe
Fahrradtourist wurde als Opferstockdieb entlarvt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf