Schneefahrbahn: Pole prallte mit Pkw gegen Baum

Auf der Ragellerstraße im Großen Walsertal in Vorarlberg ist am Dienstagmorgen ein 27-jähriger Fahrzeuglenker aus Polen Opfer der winterlichen Straßenverhältnisse geworden. Der Mann hatte Glück, er blieb unverletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 7.30 Uhr: Der Pole fuhr mit seinem Pkw gerade von Ludesch kommend taleinwärts in Richtung Raggal, als sein Wagen in einer Rechtskurve auf der Schneefahrbahn plötzlich ins Rutschen geriet – das Auto kam von der Straße ab und prallte schließlich gegen einen Baum.
Wagen stark beschädigt
Der Lenker überstand den Crash glücklicherweise unversehrt. Sein Pkw wurde allerdings stark beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Bergung.
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