Schneefahrbahn: Pole prallte mit Pkw gegen Baum

Ereignet hat sich der Unfall gegen 7.30 Uhr: Der Pole fuhr mit seinem Pkw gerade von Ludesch kommend taleinwärts in Richtung Raggal, als sein Wagen in einer Rechtskurve auf der Schneefahrbahn plötzlich ins Rutschen geriet – das Auto kam von der Straße ab und prallte schließlich gegen einen Baum.