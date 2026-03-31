Das ist der beste Stürmer im blau-gelben Unterhaus

Sensationelle 26 Tore in 17 Spielen, somit im Schnitt 1,53 Tore pro Partie. Die Bilanz von Obersiebenbrunns Michal Janik in der 2. Klasse Marchfeld kann sich sehen lassen. Der Tscheche macht sich damit zum torgefährlichsten Angreifer im blau-gelben Unterhaus. Und dabei wäre noch mehr möglich. „Eigentlich ein Wahnsinn, das zu sagen. Aber er verhaut so viele Chancen, da wäre noch mehr drin“, lacht Trainer Rudolf Kolar. Der für seinen Goalgetter sogar das System umstellte, um ihn statt im Zentrum auf dem Flügel aufstellen zu können.