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Das ist der beste Stürmer im blau-gelben Unterhaus

Fußball Unterhaus
31.03.2026 10:00
Michal Janik (am Ball) entwischte bislang allen gegnerischen Verteidigern.
Michal Janik (am Ball) entwischte bislang allen gegnerischen Verteidigern.(Bild: Josef Schillinger)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Michal Janik von Obersiebenbrunn ist mit 26 Treffern der torgefährlichste Kicker des Bundeslandes. Obwohl auch sein Teamkollege Dizdarevic regelmäßig anschreibt, ist der Aufstieg aber kein Thema mehr. 

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Sensationelle 26 Tore in 17 Spielen, somit im Schnitt 1,53 Tore pro Partie. Die Bilanz von Obersiebenbrunns Michal Janik in der 2. Klasse Marchfeld kann sich sehen lassen. Der Tscheche macht sich damit zum torgefährlichsten Angreifer im blau-gelben Unterhaus. Und dabei wäre noch mehr möglich. „Eigentlich ein Wahnsinn, das zu sagen. Aber er verhaut so viele Chancen, da wäre noch mehr drin“, lacht Trainer Rudolf Kolar. Der für seinen Goalgetter sogar das System umstellte, um ihn statt im Zentrum auf dem Flügel aufstellen zu können.

Doppelt hält besser 
Und wenn Janik nicht trifft, dann tuts einfach Denis Dizdarevic. Er hält bei 22 Toren, ist damit hinter seinem Teamkollegen Zweiter in der Torschützenliste. Und scorte beim vergangenen 4:0-Sieg gegen Weikendorf gleich doppelt. Auch ein gewisser Lubos Janik, Bruder von Top-Torschütze Michal, erzielte dabei einen Treffer. Trotz treffsicherer Offensive wurden die Aufstiegsambitionen der Obersiebenbrunner mit elf Punkten Rückstand auf Leader Ulrichskirchen schon ad acta gelegt. Aber: „Wir wollen in der nächsten Saison definitiv nach oben!“

Kilian Wazik

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