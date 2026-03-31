Die Nacht brachte bis zu 50 Zentimeter Neuschnee!

Straßensperren aufgrund der Wetterlage

Die teils ergiebigen Schneefälle haben Dienstagfrüh in Tirol zu leichten Verkehrsbehinderungen geführt. Am Holzleitensattel (Bezirk Imst) blieben laut Angaben der Verkehrsabteilung der Polizei einige Lkw hängen, am Fernpass (B 189) gab es Verzögerungen wegen Lkw-Fahrern, die dort ihre Ketten montierten. Auch ein Unfall hatte in der Früh auf der Passstraße zu einer einstündigen Sperre geführt. Am Dienstagvormittag gab es laut Informationen der Polizei auf „Krone“-Nachfrage aber keine größeren Unfälle aufgrund der Wetterlage.

Schneekettenpflicht auf Passstraßen

Auf Tirols Passstraßen wurde indes Schneekettenpflicht verordnet. So werden etwa auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) im Bezirk Kitzbühel und am Arlberg (B 197) Schneeketten benötigt. Auf der Fernpassstraße und der Wildschönauer Straße (L 3) galt dies für Lkw.