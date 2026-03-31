Die Nacht brachte bis zu 50 Zentimeter Neuschnee!

Frühling? Keine Spur! In Tirol schneite es in der Nacht auf Dienstag wie im tiefsten Winter, am Berg waren es bis zu 50 Zentimeter Neuschnee. Die Lage wird sich voraussichtlich aber bald beruhigen.
Wintergefühle kommen auf beim Blick aus dem Fenster in Tirol Dienstagmorgen! Die Geosphere spricht von einer „Nordstau-Situation“, das heißt vor allem im Norden Tirols schneite es bis in tiefe Lagen. Am Pitztaler Gletscher hatte es am Morgen 25 Zentimeter Neuschnee, in Reutte 20 – ab Berg teilweise bis zu 50 Zentimeter!
Lawinengefahr erheblich
Wie prognostiziert, kam mit dem Schnee erneut erhebliche Lawinengefahr. In großen Teilen Tirols herrschte Lawinenwarnstufe 3 auf der fünfteiligen Skala und damit „erhebliche Gefahr“. Triebschneeansammlungen können „leicht ausgelöst werden oder vereinzelt spontan abgleiten“, hieß es von den Experten des Lawinenwarndienstes.Vorsicht ist also geboten. Der Lawinenwarndienst: „Schon einzelne Sportler können Lawinen leicht auslösen, auch spontane Abgänge sind möglich.“
Straßensperren aufgrund der Wetterlage
Die teils ergiebigen Schneefälle haben Dienstagfrüh in Tirol zu leichten Verkehrsbehinderungen geführt. Am Holzleitensattel (Bezirk Imst) blieben laut Angaben der Verkehrsabteilung der Polizei einige Lkw hängen, am Fernpass (B 189) gab es Verzögerungen wegen Lkw-Fahrern, die dort ihre Ketten montierten. Auch ein Unfall hatte in der Früh auf der Passstraße zu einer einstündigen Sperre geführt. Am Dienstagvormittag gab es laut Informationen der Polizei auf „Krone“-Nachfrage aber keine größeren Unfälle aufgrund der Wetterlage.
Schneekettenpflicht auf Passstraßen
Auf Tirols Passstraßen wurde indes Schneekettenpflicht verordnet. So werden etwa auf der Pass-Thurn-Straße (B 161) im Bezirk Kitzbühel und am Arlberg (B 197) Schneeketten benötigt. Auf der Fernpassstraße und der Wildschönauer Straße (L 3) galt dies für Lkw.
Frühling kommt am Wochenende
Doch die Lage wird sich schon bald entspannen, wie es hieß. Schon am Dienstagnachmittag soll Entspannung in die Wetterlage eintreten und sich die Wolken auflockern. Am Mittwoch sind nur noch vereinzelte Schneeschauer möglich. Am Wochenende dürfte dann der Frühling auch in Tirol Einzug halten.
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