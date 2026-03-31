„Auch bei Rang drei lassen wir die Korken knallen“

„Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so ein gutes Ergebnis in der Tabelle hatten“, zeigt sich Lucas Binder von seiner Mannschaft beflügelt. Seit zwei Saisonen trainiert er ASK Ober St. Veits Kampfmannschaft in der Oberliga A. Zu Beginn lag das Ziel nur darin, zwei Plätze gutzumachen, dass man nun sogar als Tabellendritter über den Platz läuft, ist selbst für den Klub überraschend. „Wir können es selbst nicht glauben, aber wir haben hart dafür trainiert“, betont Binder, der selbst mehr als 30 Jahre auf dem Feld stand. Das gute Ergebnis hat im Kader eine Motivationswelle entfacht, die den Zusammenhalt im Verein noch einmal besonders unterstreicht.