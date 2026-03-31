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Ober St. Veit

„Auch bei Rang drei lassen wir die Korken knallen“

Fußball Unterhaus
31.03.2026 09:00
Auch beim Maibaum-Aufstellen hält man beim ASK Ober St. Veit zusammen.
Auch beim Maibaum-Aufstellen hält man beim ASK Ober St. Veit zusammen.(Bild: ASK Ober St. Veit)
Porträt von Ann Sophie Walten
Von Ann Sophie Walten

Der ASK Ober Sankt Veit schnuppert in der Wiener Oberliga A erstmals an der Tabellenspitze. Trainer Lucas Binder ist mit der Leistung zufrieden, hält den Meistertitel zwar für unrealistisch, will aber dennoch feiern.

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„Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so ein gutes Ergebnis in der Tabelle hatten“, zeigt sich Lucas Binder von seiner Mannschaft beflügelt. Seit zwei Saisonen trainiert er  ASK Ober St. Veits Kampfmannschaft in der Oberliga A. Zu Beginn lag das Ziel nur darin, zwei Plätze gutzumachen, dass man nun sogar als Tabellendritter über den Platz läuft, ist selbst für den Klub überraschend. „Wir können es selbst nicht glauben, aber wir haben hart dafür trainiert“, betont Binder, der selbst mehr als 30 Jahre auf dem Feld stand. Das gute Ergebnis hat im Kader eine Motivationswelle entfacht, die den Zusammenhalt im Verein noch einmal besonders unterstreicht.

„Es ist sehr familiär bei uns, das schätze ich.“ Und wie sieht es mit dem Meistertitel heuer aus? „Das ist eher unrealistisch, aber auch bei Platz drei werden die Korken knallen.“

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