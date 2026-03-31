Betrug soll viel größer sein als bisher bekannt

Taten erst nach Prüfung durch Bezirksbehörde

Mittlerweile nicht mehr ausständig ist die schriftliche Beantwortung einer SPÖ-Anfrage durch LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ). Daraus geht hervor, dass die Gemeinde Zell am Moos zuletzt von der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck von 4. November bis 17. Dezember 2019 überprüft wurde. Für die Untersuchung wurden die Jahre 2016 bis 2018 und der Voranschlag für 2019 herangezogen. Die dem Amtsleiter zur Last gelegten Taten sollen erst danach begonnen haben. Vielleicht fühlte er sich nach der letzten Untersuchung auch zu sicher, da laut Anfragebeantwortung jede Gemeinde in OÖ nur etwa alle sieben bis 14 Jahre geprüft wird.