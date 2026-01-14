Amtsleiter: „Ich werde den Schaden zurückzahlen“

Knapp 1700 Einwohner leben im beschaulichen Zell am Moos (Oberösterreich). Der Bürgermeister musste jetzt seinen Amtsleiter – mit dem ein familiäres Naheverhältnis besteht – nach Betrugsvorwürfen suspendieren. Insgesamt sollen in den vergangenen Jahren rund 100.000 Euro hinterzogen worden sein. Die „Krone“ sprach mit dem Beschuldigten.