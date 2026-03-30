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FIFA-Boss: „Iran wird bei der WM spielen!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
30.03.2026 19:46
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino(Bild: AFP/YOAN VALAT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

FIFA-Präsident Gianni Infantino drängt trotz des Krieges im Nahen Osten auf eine Teilnahme Irans an der Fußball-WM im Sommer. „Wir wollen, dass Iran spielt, Iran wird bei der Weltmeisterschaft spielen. Es gibt keinen Plan B, C oder D – es gibt Plan A“, sagte der Chef des Weltverbands in einem Interview des mexikanischen Fernsehsenders N+ Univision. 

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Die FIFA wolle dafür sorgen, dass der Iran „unter den bestmöglichen Bedingungen“ an der WM teilnehmen könne.

Zugleich räumte der 56-jährige Schweizer ein, dass man in der „realen Welt lebe“ und die Situation „sehr kompliziert“ sei. Angesichts des Krieges möchte der Iran seine drei Gruppenspiele gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten nicht – wie bisher geplant – in den USA austragen, sondern in Mexiko. Weiterhin ist unklar, ob die FIFA diesem Wunsch nachkommen kann und überhaupt will.

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