FIFA-Boss: „Iran wird bei der WM spielen!“

Zugleich räumte der 56-jährige Schweizer ein, dass man in der „realen Welt lebe“ und die Situation „sehr kompliziert“ sei. Angesichts des Krieges möchte der Iran seine drei Gruppenspiele gegen Belgien, Neuseeland und Ägypten nicht – wie bisher geplant – in den USA austragen, sondern in Mexiko. Weiterhin ist unklar, ob die FIFA diesem Wunsch nachkommen kann und überhaupt will.