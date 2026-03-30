Wetterchaos angesagt: Schnee bei 46 Grad Celsius!

Während es sich bei der Temperatur um ein offensichtliches Hoppala handelt, wird der Schneefall aller Voraussicht nach wie prognostiziert eintreffen. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag sollen die weißen Flocken im Salzburger Land wieder vom Himmel tanzen. Vier Grad Celsius ist die tatsächlich prognostizierte Höchsttemperatur für Salzburg am Dienstag.