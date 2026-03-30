Wetterchaos angesagt: Schnee bei 46 Grad Celsius!

Der April ist für seine Wetterkapriolen bekannt. Aber Schneefall bei 46 Grad Celsius? Über diesen Fehlerteufel, der sich in eine Prognose für den morgigen Dienstag eingeschlichen hatte, musste der eine oder andere Wetter-Begeisterte wohl herzhaft lachen.
Da war der Geosphere (ehemals ZAMG) wohl der Fehlerteufel zum Verhängnis geworden: Eine Höchsttemperatur von 46 Grad Celsius wurde für den morgigen Dienstag gemeldet – obwohl es zeitgleich schneien sollte.
Während es sich bei der Temperatur um ein offensichtliches Hoppala handelt, wird der Schneefall aller Voraussicht nach wie prognostiziert eintreffen. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag sollen die weißen Flocken im Salzburger Land wieder vom Himmel tanzen. Vier Grad Celsius ist die tatsächlich prognostizierte Höchsttemperatur für Salzburg am Dienstag.
Die Schneefallgrenze liegt bei 700 Metern. Am häufigsten schneit oder regnet es am Vormittag nördlich der Berge. Der Lungau sollte trocken bleiben, dort ist dafür mit Böen bis zu 60 km/h zu rechnen.
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