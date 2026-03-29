Lawine am Watzmann: Nur Kopf schaute noch heraus

Die Bergwacht Ramsau konnte mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 14“ den 64-Jährigen bergen und ihn ins Tal fliegen, wo er später ins Spital nach Traunstein gebracht wurde. Acht Bergretter waren im Einsatz. Zurzeit gilt in den Bergen eine erhebliche Lawinengefahr – Stufe 3 von 5.