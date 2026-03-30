Vegane & glutenfreie Küche: Tipps für Gastronomen

Immer mehr Gäste erwarten von der Gastronomie neben traditionellen Gerichten auch kreative Alternativen für vegane und glutenfreie Ernährung. Für Gastronomen bringt dieser Trend ebenso Herausforderungen wie Chancen – insbesondere bei Personalengpässen, die die Branche weiterhin prägen. Martin Blum, erfahrener Mietkoch und Gründer von Mauntis, zeigt, wie sich eine moderne, vielseitige Speisekarte praxisnah umsetzen lässt, ohne den Charakter des Betriebs zu verlieren. Zudem wächst der Wunsch nach individuellen kulinarischen Erlebnissen, bei denen Gäste stärker eingebunden werden – ein Bereich, der zusätzliche Potenziale für die Gastronomie eröffnet.