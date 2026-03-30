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Vegane & glutenfreie Küche: Tipps für Gastronomen

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30.03.2026 16:13
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Praxisnahe vegane und glutenfreie Gastronomie-Tipps von Mauntis für ein zeitgemäßes Angebot.
Praxisnahe vegane und glutenfreie Gastronomie-Tipps von Mauntis für ein zeitgemäßes Angebot.(Bild: Freepik)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Immer mehr Gäste erwarten von der Gastronomie neben traditionellen Gerichten auch kreative Alternativen für vegane und glutenfreie Ernährung. Für Gastronomen bringt dieser Trend ebenso Herausforderungen wie Chancen – insbesondere bei Personalengpässen, die die Branche weiterhin prägen. Martin Blum, erfahrener Mietkoch und Gründer von Mauntis, zeigt, wie sich eine moderne, vielseitige Speisekarte praxisnah umsetzen lässt, ohne den Charakter des Betriebs zu verlieren. Zudem wächst der Wunsch nach individuellen kulinarischen Erlebnissen, bei denen Gäste stärker eingebunden werden – ein Bereich, der zusätzliche Potenziale für die Gastronomie eröffnet.

Ernährungstrends: Vegane und glutenfreie Küche im Fokus der Gastronomie
Der Wunsch nach veganen und glutenfreien Gerichten wächst kontinuierlich – ein Trend, der nicht nur Großstädte, sondern auch kleine Lokale und Landgasthäuser erreicht hat. Anbieter wie Mauntis schaffen hier Bewusstsein für das Potenzial einer zeitgemäßen, nachhaltigen Küche. „Kochen mit der Natur von der Natur“ – so beschreibt Martin Blum sein Leitmotiv, das natürliche Zutaten und Handwerkskunst ins Zentrum stellt. Dabei bleibt für ihn entscheidend: Geschmack und Bekömmlichkeit dürfen nie zu kurz kommen, egal ob vegan, glutenfrei oder klassisch gekocht wird.

Kreative Umsetzung unter Alltagsdruck: Tipps für kleine Betriebe
Gerade in Zeiten von Personalmangel suchen viele Gastronomen nach pragmatischen Lösungen. Martin Blum empfiehlt, die Speisekarte gezielt um wenige, aber stimmige vegane und glutenfreie Gerichte zu erweitern. Sein Ansatz: Regionale, saisonale Produkte bilden die Basis für schmackhafte Alternativen, die sich unkompliziert in bestehende Abläufe integrieren lassen. Einfache Rezepturen mit frischen Zutaten erleichtern nicht nur dem Team die Umsetzung, sondern überzeugen auch anspruchsvolle Gäste – und bieten damit einen Mehrwert für den gesamten Betrieb.

Neue Erlebnisformate: Privatkoch als ergänzendes Konzept
Neben klassischen Gastronomieangeboten sieht Martin Blum zusätzlich Potenzial in individuellen Kocherlebnissen. Mauntis greift diesen Ansatz auf und entwickelt Formate wie „Wir kochen gemeinsam mit dir für dich“, bei denen Gäste aktiv eingebunden werden. Das Konzept richtet sich insbesondere an Gäste, die bewusst in persönliche und hochwertige Genusserlebnisse investieren möchten. Gleichzeitig eröffnet es Gastronomen die Möglichkeit, neue Zielgruppen anzusprechen und ihre Expertise sichtbar zu machen. Gerade bei veganen und glutenfreien Gerichten schafft dieses Format zusätzliche Sicherheit, da individuell auf Bedürfnisse und Unverträglichkeiten eingegangen werden kann.

Fachwissen und Weiterbildung: Wissenstransfer als Schlüssel
Für Martin Blum wird die Weitergabe von Know-how in der Gastronomie immer wichtiger – insbesondere im Umgang mit Unverträglichkeiten und alternativen Ernährungsformen. Praxisnahe Schulungen, kollegialer Austausch oder das gemeinsame Entwickeln neuer Rezepte stärken die Kompetenz im Team und fördern ein stabiles Arbeitsumfeld. Mauntis versteht sich dabei auch als Impulsgeber für kleinere Betriebe, die trotz begrenzter Ressourcen am Puls der Zeit bleiben wollen. Wissensvermittlung ist laut Blum ein zentraler Baustein für langfristigen Erfolg in einer sich wandelnden Branche.

Natürlichkeit und Authentizität als USP
Blums Philosophie baut auf Authentizität und Natürlichkeit. Für ihn ist vegane oder glutenfreie Gastronomie keine Frage des Verzichts, sondern eine Einladung zu mehr Vielfalt und Kreativität in der Küche. Betriebe, die ihre Produkte aus der Region beziehen und ehrlich auf die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe eingehen, können auch anspruchsvolle Gäste überzeugen. Innovation und Bodenständigkeit schließen sich dabei nicht aus, sondern ergänzen einander – sowohl beim Einkauf als auch bei der Entwicklung neuer Gerichte.

Vielfalt wertschätzen und Mitarbeiter einbinden
Die erfolgreiche Integration veganer und glutenfreier Angebote ist für Martin Blum nicht zuletzt eine Frage von Teamkultur und Motivation. Beteiligung und Wertschätzung innerhalb des Küchenpersonals schaffen die Basis für Innovation. Wer in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitenden investiert, legt den Grundstein für eine nachhaltige und zukunftsfähige Gastronomie. Künftig werden jene Betriebe bestehen, die Vielfalt nicht nur zulassen, sondern aktiv fördern und verantwortungsvoll umsetzen.

Weitere Inspiration und Tipps rund um „Kochen mit der Natur von der Natur“ finden Interessierte über Mauntis, etwa auf Social Media. Mehr Informationen und Einblicke gibt es unter @maun.tis Instagram.

Mauntis

Martin Blum

Kaiserfeldgasse 8

8190 Birkfeld, Steiermark

Telefon: +43 660 2106244

E-Mail: martin.blum1995@gmail.at

Website: www.mauntis.at

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