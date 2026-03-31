Kein Meldezettel – MedAustron ist auch für Wiener

„Geht nicht darum, woher die Patienten kommen“

Insgesamt wurden hier bisher 3600 Patienten aus dem In- und Ausland behandelt. „25 Prozent aller Patienten davon sind Wiener“, erklärt Klaus Schneeberger, Bürgermeister von Wiener Neustadt. Denn: „Bei uns geht es nicht darum, woher der Patient kommt“. Hintergrund des Seitenhiebes ist der Streit um niederösterreichische Gastpatienten, die – wie berichtet – trotz Millionenzahlungen von Wiener Spitälern abgewiesen werden.