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Behandlung für alle

Kein Meldezettel – MedAustron ist auch für Wiener

Niederösterreich
31.03.2026 15:00
Zauner, Schneeberger und Dinhobl (v.l.n.r.) betonen unisono: „Gesundheit kennt keine ...
Zauner, Schneeberger und Dinhobl (v.l.n.r.) betonen unisono: „Gesundheit kennt keine Landesgrenzen“. Im MedAustron in Wiener Neustadt werden selbstverständlich auch Patienten aus Wien behandelt.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, Medaustron)
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Von Doris Seebacher

Während niederösterreichische Gastpatienten trotz Millionenzahlungen aus Niederösterreich von Wiener Spitälern abgewiesen werden, ist das bei einer Krebsbehandlung im MedAustron in Wiener Neustadt nicht der Fall. Hier wird jeder – unabhängig von seinem Meldezettel – behandelt. 

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Seit zehn Jahren gibt es das MedAustron – ein hochmodernes Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum – in Wiener Neustadt bereits. Hier werden Tumore mit speziellen Teilchenstrahlen besonders präzise behandelt – oft schonender und gezielter als bei herkömmlicher Strahlentherapie.

„Geht nicht darum, woher die Patienten kommen“
Insgesamt wurden hier bisher 3600 Patienten aus dem In- und Ausland behandelt. „25 Prozent aller Patienten davon sind Wiener“, erklärt Klaus Schneeberger, Bürgermeister von Wiener Neustadt. Denn: „Bei uns geht es nicht darum, woher der Patient kommt“. Hintergrund des Seitenhiebes ist der Streit um niederösterreichische Gastpatienten, die – wie berichtet – trotz Millionenzahlungen von Wiener Spitälern abgewiesen werden.

„Wien bricht damit bestehende Verträge“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. Und ÖVP-Gesundheitssprecher Franz Dinhobl betont: „Die Zahl der Gastpatienten hat sich mit 20 Prozent in den letzten Jahren nicht verändert.“

Im MedAustron in Wiener Neustadt werden Tumore mit einem speziellen Teilchenstrahlen besonders ...
Im MedAustron in Wiener Neustadt werden Tumore mit einem speziellen Teilchenstrahlen besonders präzise behandelt – oft schonender und gezielter als bei herkömmlicher Strahlentherapie.(Bild: © MedAustron)

Mit der Unterschriftenaktion „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren“, sammelt die VPNÖ online Unterschriften, die ein Ende der Behandlungsverweigerung in Wiener Spitälern fordert.

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