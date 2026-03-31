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Krebs sichtbar machen

Starke Frauen, die mit ihren Fotos Kraft schenken

Niederösterreich
31.03.2026 14:00
Der Verein „Feel Again“ präsentiert eindrucksvolle Bilder starker Frauen, die ihre ...
Der Verein „Feel Again“ präsentiert eindrucksvolle Bilder starker Frauen, die ihre Krebserkrankung auch sichtbar machen.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Mit einer berührenden Eröffnung startete kürzlich die Wanderausstellung des Vereins „Feel Again“ im Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Unter dem Titel „Schön.Stark.Sichtbar.“ zeigt sie Porträts von Frauen, die trotz einer Krebserkrankung ihren Weg mit Mut, Stärke und Zuversicht gehen. 

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Unter dem Titel „Schön.Stark.Sichtbar.“ zeigt die Ausstellung eindrucksvolle Porträts von Frauen, die trotz einer Krebserkrankung ihren Weg mit Mut, Stärke und Zuversicht gehen – und damit auch anderen Hoffnung schenken.

„Planen nie aufgeben“
Besonders unter die Haut gingen die persönlichen Worte von Claudia (50) und Martina (70). Claudia erhielt ihre Krebsdiagnose vor 13 Jahren: „Die Ärzte gaben mir damals noch zwei Jahr zu leben“, erzählt sie. Heute ist sie zwar nicht geheilt und erlebt mit ihrem metastasierenden Brustkrebs nach wie vor viele Tiefen, aber: „Es gibt ein Leben mit und nach Krebs“. Sie gibt offen zu, die Kraft dafür ist nicht immer da, aber: „Man darf das Planen nicht aufgeben“. Und sie freut sich bereits jetzt wieder auf den nächsten Urlaub mit ihrem Mann.

Julia (33) bekam während der Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind die Diagnose „Brustkrebs“. ...
Julia (33) bekam während der Schwangerschaft mit ihrem zweiten Kind die Diagnose „Brustkrebs“. Im Vorjahr wurden bei ihr Metastasen in der Lunge und im Kopf festgestellt.(Bild: Doris Seebacher)
Martina (70) leidet an Brustkrebs, Metastasen in der Wirbelsäule sowie an Akuter Myeloischer ...
Martina (70) leidet an Brustkrebs, Metastasen in der Wirbelsäule sowie an Akuter Myeloischer Leukämie. Für sie ist es wichtig, dass man sagen kann: „Mein Leben geht weiter, obwohl ich eigentlich chronisch krank bin“.(Bild: Doris Seebacher)
Die Ausstellung ist derzeit im Unfallklinikum Wiener Neustadt für alle öffentlich zugänglich.
Die Ausstellung ist derzeit im Unfallklinikum Wiener Neustadt für alle öffentlich zugänglich.(Bild: Doris Seebacher)
Claudia gibt offen zu, dass sie die Kraft oft verlässt, aber: „Man darf das Planen nicht ...
Claudia gibt offen zu, dass sie die Kraft oft verlässt, aber: „Man darf das Planen nicht aufgeben“.(Bild: Doris Seebacher)
Das Team des Vereins „Feel again“ mit Fotografin Laura Jagoschitz, Visagistin Sabine Wagenhofer ...
Das Team des Vereins „Feel again“ mit Fotografin Laura Jagoschitz, Visagistin Sabine Wagenhofer und Gründerin Catharina Flieger mit dem wunderschönen Portrait von Julia.(Bild: Doris Seebacher)

Auch Martina kämpft mit metastasierendem Brustkrebs und Leukämie – und verliert dennoch nicht den Mut: „Mein Leben geht weiter, auch wenn ich chronisch krank bin.“ Die Ausstellung ist noch bis 19. April im frei zugänglichen Eingangsbereich zu sehen – ein Ort, der berührt, innehalten lässt und neue Kraft schenkt.

https://www.feelagain.at/

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