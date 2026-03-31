Starke Frauen, die mit ihren Fotos Kraft schenken

Mit einer berührenden Eröffnung startete kürzlich die Wanderausstellung des Vereins „Feel Again“ im Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Unter dem Titel „Schön.Stark.Sichtbar.“ zeigt sie Porträts von Frauen, die trotz einer Krebserkrankung ihren Weg mit Mut, Stärke und Zuversicht gehen.
Unter dem Titel „Schön.Stark.Sichtbar.“ zeigt die Ausstellung eindrucksvolle Porträts von Frauen, die trotz einer Krebserkrankung ihren Weg mit Mut, Stärke und Zuversicht gehen – und damit auch anderen Hoffnung schenken.
„Planen nie aufgeben“
Besonders unter die Haut gingen die persönlichen Worte von Claudia (50) und Martina (70). Claudia erhielt ihre Krebsdiagnose vor 13 Jahren: „Die Ärzte gaben mir damals noch zwei Jahr zu leben“, erzählt sie. Heute ist sie zwar nicht geheilt und erlebt mit ihrem metastasierenden Brustkrebs nach wie vor viele Tiefen, aber: „Es gibt ein Leben mit und nach Krebs“. Sie gibt offen zu, die Kraft dafür ist nicht immer da, aber: „Man darf das Planen nicht aufgeben“. Und sie freut sich bereits jetzt wieder auf den nächsten Urlaub mit ihrem Mann.
Auch Martina kämpft mit metastasierendem Brustkrebs und Leukämie – und verliert dennoch nicht den Mut: „Mein Leben geht weiter, auch wenn ich chronisch krank bin.“ Die Ausstellung ist noch bis 19. April im frei zugänglichen Eingangsbereich zu sehen – ein Ort, der berührt, innehalten lässt und neue Kraft schenkt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.