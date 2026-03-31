Starke Frauen, die mit ihren Fotos Kraft schenken

„Planen nie aufgeben“

Besonders unter die Haut gingen die persönlichen Worte von Claudia (50) und Martina (70). Claudia erhielt ihre Krebsdiagnose vor 13 Jahren: „Die Ärzte gaben mir damals noch zwei Jahr zu leben“, erzählt sie. Heute ist sie zwar nicht geheilt und erlebt mit ihrem metastasierenden Brustkrebs nach wie vor viele Tiefen, aber: „Es gibt ein Leben mit und nach Krebs“. Sie gibt offen zu, die Kraft dafür ist nicht immer da, aber: „Man darf das Planen nicht aufgeben“. Und sie freut sich bereits jetzt wieder auf den nächsten Urlaub mit ihrem Mann.