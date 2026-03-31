Für Ente war Football Liebe auf den ersten Blick

„Glücklich hier zu sein“

Der 21-Jährige war bisher nur im hohen Norden aktiv, wurde in der vergangenen Saison Vizemeister mit Tyresö. Nun ist er aber froh, den Schritt nach Österreich gegangen zu sein: „Ich bin sehr glücklich, dass ich hierher gekommen bin. In Schweden ist der Sport nicht so groß wie in Österreich.“ Warum er sich dennoch für Football entschieden hat? „Ich bin ein großer Kerl und mag es nicht so, auf Schlittschuhen zu stehen. Ich habe vieles ausprobiert. Beim Football habe ich mich sofort wohlgefühlt“, grinste der Skandinavier.