Für Ente war Football Liebe auf den ersten Blick

Rasmus Hagberg lebte sich bei den Salzburg Ducks und in der Mozartstadt schnell ein. Beim Austrian Football League-Auftakt gegen die Fehervar Enthroners zeigte der Schwede eine Topleistung und verhalf den Enten zu einem 16:13-Sieg. Auf dem Footballfeld fühlte er sich vom ersten Augenblick an wohl.
Mit einem 16:13-Sieg gegen Fehervar starteten die Salzburg Ducks gut in die neue Austrian Football League-Spielzeit.
Ich wurde sofort in die Ducks-Familie aufgenommen. Die Stadt gefällt mir auch richtig gut.
Rasmus Hagberg
Einen guten Start bei seinem neuen Arbeitgeber legte auch Rasmus Hagberg hin. Der Center und seine „Offensive Line“ schirmten Quarterback Gavin Sukup gegen die Ungarn gut ab, machten ihren Job perfekt. „Es fühlt sich toll an! Ein paar Dinge müssen wir noch verbessern, aber mit einem Sieg zu starten, ist großartig“, strahlte der Schwede. Der aus seiner Heimat an die Salzach wechselte und sich gut eingelebt hat: „Ich wurde sofort in die Ducks-Familie aufgenommen. Die Stadt gefällt mir auch richtig gut.“
„Glücklich hier zu sein“
Der 21-Jährige war bisher nur im hohen Norden aktiv, wurde in der vergangenen Saison Vizemeister mit Tyresö. Nun ist er aber froh, den Schritt nach Österreich gegangen zu sein: „Ich bin sehr glücklich, dass ich hierher gekommen bin. In Schweden ist der Sport nicht so groß wie in Österreich.“ Warum er sich dennoch für Football entschieden hat? „Ich bin ein großer Kerl und mag es nicht so, auf Schlittschuhen zu stehen. Ich habe vieles ausprobiert. Beim Football habe ich mich sofort wohlgefühlt“, grinste der Skandinavier.
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