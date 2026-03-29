Gotteshaus in Steyr-Ennsleite steht zum Verkauf

Zu wenige Gläubige – zu großes Gebäude. So könnte man kurz zusammenfassen, warum die Pfarre Steyr-Ennsleite ihr Gotteshaus veräußern will. Ein Aspekt macht den radikalen Schritt nicht unbedingt einfacher.
Immer weniger Gläubige hatten zuletzt die Messen in der Kirche der Pfarre Steyr-Ennsleite besucht. Schweren Herzens haben sich die Verantwortlichen deshalb dazu durchgerungen, das Gotteshaus zu verkaufen.
Denkmalgeschütztes Gebäude
Es sei einfach zu groß für den schwindenden Bedarf. Das Problem: Der Bau aus den 60er-Jahren steht unter Denkmalschutz, was eine Veräußerung nicht ganz einfach macht.
Denn das Gebäude darf nicht abgerissen werden. Bauliche Veränderungen müssen vom Bundesdenkmalamt genehmigt werden.
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