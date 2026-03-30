Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Werzers in Pörtschach

Berühmte Hollywoodklänge am Kärntner Wörthersee

Adabei Österreich
30.03.2026 00:01
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Zwei Grammys, Oscar-Nominierung und nun auch der „Werzers Award“ – Komponist Harold Faltermeyer wurde in Pörtschach am Wörthersee gefeiert. Die VIPs und Promis gaben sich bei den „Werzers Awards“ die Klinke in die Hand.

0 Kommentare

Zum nunmehr 20. Mal hat Hausherr Hans-Werner Frömmel zum großen „Werzers Saison Opening“ nach Pörtschach geladen. Mit Unterstützung von Promi-PR-Dirigent Clemens Trischler sind heuer an die 500 Gäste seinem Ruf gefolgt und nach Kärnten gepilgert. Was (mitunter) wohl auch am diesjährigen „Goldene Werzers Award“-Gewinner gelegen ist: Den diesen nahm an diesem Abend niemand Geringerer als der weltweit gefeierte, Oscar-nominierte Komponist und zweimalige Grammy-Preisträger Harold Faltermeyer persönlich entgegen.

Wahl-Kärntner Harold Faltermeyer präsentiert am Wörthersee stolz seinen frisch gewonnenen ...
Wahl-Kärntner Harold Faltermeyer präsentiert am Wörthersee stolz seinen frisch gewonnenen Werzer-Award.(Bild: Wolfgang Handler)

Seine Filmmusik zu „Beverly Hills Cop“ und „Top Gun“ ging in die Geschichte ein. Was den gebürtigen Bayern eigentlich zum nun gefeierten Kärnten-Botschafter macht: „Ich liebe das Land und bin mittlerweile Wahlkärntner. Ich habe mir vor vier Jahren hier einen Hof gekauft“, so Faltermeyer, dessen Laudatio Udo Jürgens Bruder Manfred Bockelmann hielt.

Hatte eine gute Zeit in Pörtschach: Maren Gilzer, PR-Profi Clemens Trischler und Mariella ...
Hatte eine gute Zeit in Pörtschach: Maren Gilzer, PR-Profi Clemens Trischler und Mariella Ahrens.(Bild: Wolfgang Handler)
Songcontest-Ikone Katja Ebstein und Star-Astrologin Gerda Rogers
Songcontest-Ikone Katja Ebstein und Star-Astrologin Gerda Rogers(Bild: Wolfgang Handler)
Haben beide Musik im Blut: Andy Lee Lang und der ehemalige ESC-Teilnehmer Waterloo.
Haben beide Musik im Blut: Andy Lee Lang und der ehemalige ESC-Teilnehmer Waterloo.(Bild: Wolfgang Handler)

Diesen Hauch von Hollywood am Wörthersee wollten sich natürlich zahlreiche Promis nicht entgehen lassen. Ob Maren Gilzer, Mariella Ahrens, Julia Cencig oder Michael Steinocher aus der Schauspielszene, oder die Eurovision Song Contest-Legende Katja Ebstein, die ebenfalls erfolgreich mit dem Award-Gewinner zusammengearbeitet hat. Neben vielen weiteren Stargästen waren aber auch Werzers-Stammgäste wie Jazz Gitti, Gerda Rogers, Lokalmatador Otto W. Retzer, Kabarettistin Andrea Händler, Andy Lee Lang, Nik P. und Waterloo mit dabei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
30.03.2026 00:01
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
150.431 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
144.339 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
86.308 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1102 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
955 mal kommentiert
Wirtschaft
So bekämpfen Nachbarländer horrende Spritpreise
813 mal kommentiert
In Zagreb in Kroatien bildeten sich Warteschlangen vor den Tankstellen.
Mehr Adabei Österreich
Werzers in Pörtschach
Berühmte Hollywoodklänge am Kärntner Wörthersee
Krone Plus Logo
Ex-Miss Julia Furdea
Leute denken: „Die ist nur schön, kann aber nix“
Krone Plus Logo
Das erste Interview
Toni Maier: „Dreimal hat‘s einen Klescher gemacht“
Neuer Song erscheint
Stefanie Werger: „Ich bin noch nicht gestorben“
Ferdinand Seebacher
Vorsicht, dieser Kommissar schießt (wieder) scharf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf