Berühmte Hollywoodklänge am Kärntner Wörthersee

Diesen Hauch von Hollywood am Wörthersee wollten sich natürlich zahlreiche Promis nicht entgehen lassen. Ob Maren Gilzer, Mariella Ahrens, Julia Cencig oder Michael Steinocher aus der Schauspielszene, oder die Eurovision Song Contest-Legende Katja Ebstein, die ebenfalls erfolgreich mit dem Award-Gewinner zusammengearbeitet hat. Neben vielen weiteren Stargästen waren aber auch Werzers-Stammgäste wie Jazz Gitti, Gerda Rogers, Lokalmatador Otto W. Retzer, Kabarettistin Andrea Händler, Andy Lee Lang, Nik P. und Waterloo mit dabei.