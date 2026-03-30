Berühmte Hollywoodklänge am Kärntner Wörthersee

Zwei Grammys, Oscar-Nominierung und nun auch der „Werzers Award“ – Komponist Harold Faltermeyer wurde in Pörtschach am Wörthersee gefeiert. Die VIPs und Promis gaben sich bei den „Werzers Awards“ die Klinke in die Hand.
Zum nunmehr 20. Mal hat Hausherr Hans-Werner Frömmel zum großen „Werzers Saison Opening“ nach Pörtschach geladen. Mit Unterstützung von Promi-PR-Dirigent Clemens Trischler sind heuer an die 500 Gäste seinem Ruf gefolgt und nach Kärnten gepilgert. Was (mitunter) wohl auch am diesjährigen „Goldene Werzers Award“-Gewinner gelegen ist: Den diesen nahm an diesem Abend niemand Geringerer als der weltweit gefeierte, Oscar-nominierte Komponist und zweimalige Grammy-Preisträger Harold Faltermeyer persönlich entgegen.
Seine Filmmusik zu „Beverly Hills Cop“ und „Top Gun“ ging in die Geschichte ein. Was den gebürtigen Bayern eigentlich zum nun gefeierten Kärnten-Botschafter macht: „Ich liebe das Land und bin mittlerweile Wahlkärntner. Ich habe mir vor vier Jahren hier einen Hof gekauft“, so Faltermeyer, dessen Laudatio Udo Jürgens Bruder Manfred Bockelmann hielt.
Diesen Hauch von Hollywood am Wörthersee wollten sich natürlich zahlreiche Promis nicht entgehen lassen. Ob Maren Gilzer, Mariella Ahrens, Julia Cencig oder Michael Steinocher aus der Schauspielszene, oder die Eurovision Song Contest-Legende Katja Ebstein, die ebenfalls erfolgreich mit dem Award-Gewinner zusammengearbeitet hat. Neben vielen weiteren Stargästen waren aber auch Werzers-Stammgäste wie Jazz Gitti, Gerda Rogers, Lokalmatador Otto W. Retzer, Kabarettistin Andrea Händler, Andy Lee Lang, Nik P. und Waterloo mit dabei.
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