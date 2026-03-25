Zwei Festnahmen nach Anschlag auf Rettungsautos

Neue islamistische Gruppierung unter Verdacht

Die Polizei prüft auch mögliche Verbindungen zu einer neuen islamistischen Gruppierung. Auf der Plattform Telegram soll die Gruppe Harakat Ashab al-Jamin al-Islamia ein Bekennervideo veröffentlicht haben, dessen Authentizität bisher nicht bestätigt ist. Die Gruppe habe sich zu weiteren Anschlägen in Europa bekannt und möglicherweise Verbindungen zum iranischen Staat, sagte der Chef der Metropolitan Police, Mark Rowley, laut der Nachrichtenagentur PA zuletzt.