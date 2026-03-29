Wieder wilder Raserunfall in der Stadt Salzburg

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Salzburg. Ein stark motorisierter Pkw überschlug sich auf der Aiglhof-Kreuzung und blieb am Dach liegen.
Ein Pkw mit fünf jungen Erwachsenen hat sich in der Stadt Salzburg in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr überschlagen. Der Lenker dürfte die Kontrolle über das PS-starke Fahrzeug in der Kurve der Aiglhof-Kreuzung verloren haben.
Insassen unverletzt
Die Insassen blieben bei dem Unfall alle unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Der Lenker und zwei Insassen kommen aus Bayern, zwei weitere Beifahrer aus Salzburg.
An der Unfallstelle lagen mehrere Verkehrszeichen und eine Ampel weit verstreut auf Gehsteig und Fahrbahn.
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