Mit 130 statt 50 km/h unterwegs: Führerschein weg

Mitten in der Nacht führte die Polizei auf der Innsbrucker Bundesstraße in Salzburg Geschwindigkeitskontrollen durch: Eine 22-jährige Probeführerschein-Besitzerin raste mit rund 130 km/h durch eine 50er-Zone. Der Führerschein wurde sofort abgenommen, auch ein weiterer Lenker wird angezeigt.
Verkehrspolizisten führten am 3. März gegen 2 Uhr früh mobile Geschwindigkeitsmessungen durch. In einer 50-km/h-Beschränkung in der Innsbrucker Bundesstraße wurde eine 22-Jährige mit rund 130 km/h geblitzt – also etwa 80 km/h zu schnell. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.
Unmittelbar vor ihr fuhr ein 19-jähriger Syrer aus Salzburg mit seinem Pkw. Nur das hintere Fahrzeug konnte gemessen werden, doch der 19-Jährige dürfte ebenfalls viel zu schnell unterwegs gewesen sein, auch er wurde angezeigt.
Die Fahrzeuge wurden nicht beschlagnahmt. Das Auto der 22-Jährigen konnte nicht eingezogen werden, da sie nicht die Zulassungsbesitzerin ist. Beim vorderen Pkw war eine Sicherstellung nicht möglich, weil keine eigene Messung vorlag.
