Israel: Kardinal Zutritt zu Grabeskirche verwehrt

Auch die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni protestierte. „Das Heilige Grab in Jerusalem ist ein heiliger Ort des Christentums und muss als solcher für die Feier der Sakralriten bewahrt und geschützt werden. Den Patriarchen von Jerusalem und den Kustos des Heiligen Landes daran zu hindern, Zutritt zu erhalten – gerade an einem zentralen Festtag des Glaubens wie dem Palmsonntag – ist eine Beleidigung nicht nur für die Gläubigen, sondern für jede Gemeinschaft, die die Religionsfreiheit achtet“, so Meloni.