Regen und Schnee: Nächste Kaltfront im Anmarsch

Eine neue Kaltfront sorgt zum Wochenbeginn in Österreich für äußerst ungemütliches Wetter: Sturm, Regen und sogar Schnee bis in tiefe Lagen sind angesagt.
Am Sonntag zeigt sich das Wetter von seiner unbeständigen Seite. Vor allem an der Alpennordseite und im Osten fällt Regen, anfangs kann es sogar bis auf rund 400 Meter herab schneien. Meist trocken bleibt es im Süden, dort zeigt sich zwischendurch auch die Sonne. Dafür weht kräftiger bis stürmischer Nordwestwind. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen drei und elf Grad.
Der Montag beginnt noch trocken, doch an der Alpennordseite setzt bald wieder Regen ein. Oberhalb von etwa 800 Metern fällt sogar Schnee. Am Abend schneit es im westlichen Bergland, die Schneefallgrenze sinkt wieder auf rund 500 Meter. Im Osten und Süden bleibt es meist trocken, dazu zeigt sich zeitweise die Sonne. Von minus vier bis plus vier Grad in der Früh, tagsüber bis zu 13 Grad.
Am Dienstag überwiegen dann die Wolken. Entlang der Alpennordseite schneit es immer wieder, in tieferen Lagen regnet es zeitweise. Im Osten fällt nur wenig Regen, im Süden bleibt es überwiegend trocken. Der Wind weht zunächst noch lebhaft, lässt aber im Laufe des Tages nach.
Am Mittwoch bleibt es vor allem im Bergland dicht bewölkt und es fällt immer wieder Niederschlag, besonders an der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern. Im nördlichen Flachland sind am Vormittag noch kurze sonnige Auflockerungen möglich. Im Süden zeigt sich am Nachmittag zeitweise die Sonne, dort bleibt es meist trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus 3 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 12 Grad.
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