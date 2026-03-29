Regen und Schnee: Nächste Kaltfront im Anmarsch

Am Mittwoch bleibt es vor allem im Bergland dicht bewölkt und es fällt immer wieder Niederschlag, besonders an der Alpennordseite. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern. Im nördlichen Flachland sind am Vormittag noch kurze sonnige Auflockerungen möglich. Im Süden zeigt sich am Nachmittag zeitweise die Sonne, dort bleibt es meist trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus vier und plus 3 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 12 Grad.