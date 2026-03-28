Schnapsbrennen: Steirer bei Verpuffung verletzt

Feuer noch selbst gelöscht

Die Feuerwehr Stubenberg wurde gegen 14.20 Uhr alarmiert, berichtet Kommandant Peter Windhaber der „Krone“. Zunächst war sogar von mehreren Verletzten die Rede, es blieb aber beim 73-Jährigen, der allerdings großflächige Verbrennungen erlitt. Der Oststeirer musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 12 in das Grazer Uniklinikum geflogen werden. Den lokalen Brand konnte er zuvor noch weitgehend selbst löschen, er verließ auch selbstständig den Keller und rettete sich ins Freie.