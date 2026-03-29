Gold liegt bei Osterfestspielen im Orchestergraben

Die Sensation war dabei nicht Petrenkos Händchen für Wagner. Das hat er, ebenso wie die Berliner, ohnehin im Blut. Vielmehr zog die eigene Handschrift in den Bann, die er für Wagner entwickelt hat. Mit zwei Stunden und zwanzig Minuten Spielzeit dirigierte er ein äußerst flottes, aber nie gehetztes „Rheingold„, mit feinem Gespür dafür, wann die Berliner aufdrehen durften und wann die Musik feiner werden musste. Beim Auftritt der Riesen riss einen diese dynamische Spannung buchstäblich aus dem Sitz, nur um einen Minuten später wieder sanft hineinzubetten. Diese Interpretation hätte auch konzertant höchsten Unterhaltungswert gehabt.