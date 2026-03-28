Skurrile Erlebnisse an Kasse und Wursttheke

Kunde sollte selbst rechnen

„Mir ist schon mal passiert, dass ich sagen musste, wie viel Retourgeld ich bekomme“, berichtet ein „Krone“-Leser von einem Erlebnis an der Kasse. Ein Bodenleger weiß ein Lied über die Mathe-Kenntnisse von angehenden Lehrlingen zu singen: „Ein Zimmer hat sechs Meter Länge und acht Meter Breite. Wie viel Quadratmeter Bodenbelag zuzüglich zehn Prozent Verschnitt muss gekauft werden? Die meisten Bewerber konnten diese Aufgabe nicht lösen.“ Die richtige Lösung ist 52,8 Quadratmeter. Eine Rechnung, die spätestens in der zweiten Klasse Mittelschule jeder lösen kann – genauer gesagt – können müsste.